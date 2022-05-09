"Про**али": Арестович рассказал, почему не были взорваны стратегические мосты на Херсонщине
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Чиновник коротко объяснил, что произошло
В воскресенье, 8 мая, на 74-й день полномасштабного вторжения рф Алексей Арестович коротко объяснил, почему была провалена оборона Херсона, а также не были взорваны стратегические мосты на юге страны.
Об этом советник главы Офиса президента Арестович рассказал в беседе с политиком Марком Фейгиным на YouTube-канале "Фейгин LIVE".
Фейгин попросил советника главы ОП коротко рассказать, почему не удалось подготовить Херсон и Каховку к обороне, а также почему небыли взорваны мосты, из-за чего рф сумела оккупировать значительные территории, а также быстро замкнуть кольцо в Мариуполе. Чиновник ответил, что правоохранительные органы будут расследовать, кто виноват в этом.
— Почему не подготовили Херсон, Каховку, почему не заминировали мосты?
— Про**али. Будем разбираться.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что стратегические мосты через Чонгар по непонятным причинам не были взорваны, что позволило оккупантам быстро перебросить технику и пробиться к Херсону, Мелитополю и к Мариуполю.
Позднее в Генштабе ВСУ отметили, что мосты через Чонгар были заминированы, но подорвать их не удалось из-за превосходящих сил захватчиков.
Напомним, Арестович объяснил, почему Украина не бьет по Крымскому мосту. Также советник главы ОП рассказал о начале новой фазы войны.
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