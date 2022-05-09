Укр

"Про**али": Арестович рассказал, почему не были взорваны стратегические мосты на Херсонщине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Арестович Новость обновлена 09 мая 2022, 00:32
Алексей Арестович

Чиновник коротко объяснил, что произошло

В воскресенье, 8 мая, на 74-й день полномасштабного вторжения рф Алексей Арестович коротко объяснил, почему была провалена оборона Херсона, а также не были взорваны стратегические мосты на юге страны.

Об этом советник главы Офиса президента Арестович рассказал в беседе с политиком Марком Фейгиным на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

Фейгин попросил советника главы ОП коротко рассказать, почему не удалось подготовить Херсон и Каховку к обороне, а также почему небыли взорваны мосты, из-за чего рф сумела оккупировать значительные территории, а также быстро замкнуть кольцо в Мариуполе. Чиновник ответил, что правоохранительные органы будут расследовать, кто виноват в этом.

— Почему не подготовили Херсон, Каховку, почему не заминировали мосты?

— Про**али. Будем разбираться.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Чонгар на карте Украины
Чонгар на карте Украины

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что стратегические мосты через Чонгар по непонятным причинам не были взорваны, что позволило оккупантам быстро перебросить технику и пробиться к Херсону, Мелитополю и к Мариуполю.

Позднее в Генштабе ВСУ отметили, что мосты через Чонгар были заминированы, но подорвать их не удалось из-за превосходящих сил захватчиков.

Напомним, Арестович объяснил, почему Украина не бьет по Крымскому мосту. Также советник главы ОП рассказал о начале новой фазы войны.

Теги:
#Украина #Россия #Чонгар #Алексей Арестович
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