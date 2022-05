россия подтягивает силы к Харькову и давит на востоке: свежие карты боев в Украине

Украинские военные сопротивляются захватчикам

Масштабных изменений в расположении армий на карте боевых действий с предыдущих суток не отмечено. Успешные контратаку ВСУ против российских захватчиков на Харьковщине могли заставить их усилит это направление.

Исследователи The Institute for the Study of War считают, что росармия может концентрироваться в Белгороде для этих целей. Группировка врага под Изюмом продолжает перегруппировку и разведку в сторону украинских военных.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Значительного продвижения россии не зафиксировали ни на одном направлении после Попасной.

Карта боевых действий в Украине на 9 мая

Восток Украины

За воскресенье, 8 мая, с изюмского направления россия нападать не пыталась, проводила разведку в сторону Барвенково и Славянска. В Донецкой и Луганской области было "громче" обычного — враг усилил атаки с воздуха и из артиллерии, а также на земле. Из Попасной украинские силы отступили. Бои идут в Белогоровке, Воеводовке, Лисичанске. Исследователи отмечают, что это может свидетельствовать о попытках окружить Северодонецк с юга. Бои продолжаются в Рубежном.

В близости админграницы Донецкой области (до 20 км) действуют российские части вокруг Лимана в районе поселков Шандрыголово и Александровка.

Карта боевых действий на востоке Украины

Мариуполь

Пока россия пытается запустить Мариупольский порт и интегрировать его в свою экономику, на территории завода "Азовсталь" украинские воины продолжают держать оборону.

Мариупольский оплот держит оборону "Азовстали"

Харьков

Подтвержденных успехов украинских защитников за минувшие сутки нет, но россияне изрядно переполошились. В Белгороде сосредотачиваются силы росармии, вероятно, чтобы не дать украинским силам выйти к границе государств.

Карта боевых действий вокруг Харькова

Юг Украины

На юге Украины росармия может готовиться к вероятному наступлению — они проводят разведку и перегруппировывают передовые подразделения. Исследователи сомневаются в успехе повторного наступления, как предполагаемые направления они дают Запорожье и Кривой Рог. Также они подтягивают силы — в северном Крыму, в Филатовке отметили РСЗО и зенитно-ракетные силы.

Карта оккупированной части на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал об ответе россии на предложение Украины эвакуировать своих военных с завода "Азовсталь". Напомним, столь быстрое продвижение россиян на юге, которое привело к оккупации Херсонской области и проходу врага к Мариуполю произошло, в том числе, и из-за неподрыва мостов на Чонгаре. Это прокомментировал Алексей Арестович, ответив, что виновниками займутся правоохранительные органы.