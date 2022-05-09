Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: Генштаб назвал самые горячие точки фронта

Враг пытается продавить украинскую оборону на востоке

Пока россия продолжает обстреливать Украину ракетами не только на юге, но и на востоке, на Сумщине, украинские военные сдерживают нашествие оккупантов на фронтах.

Согласно утренней сводке Генштаба вооруженных сил Украины, горячее всего на Донецком и Изюмском направлении.

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Донецкое направление: враг пытается захватить Рубежное и взять под полный контроль Попасную, из которой украинские военные вынуждены были тактические отступить накануне. Продолжается подготовка россией атак в сторону Северска, Славянска, Лисичанска, Авдеевки. Чтобы прорвать оборону украинских защитников, усилили обстрелы.

Направления атак россиян / DeepState

Изюмское направление: враг пытается танковыми частями, общевойсковой армией и десантными силами подготовиться к продвижению наступления со стороны Сулиговки на Новую Дмитровку и Курульку.

На карте ниже Сулиговка отмечена синим символом на карте. Направления подготовки атак россии соответствуют направлениям на Барвенково и Славянск.

Карты атак на Изюмском направлении / DeepState

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий за 8 мая существенных территориальных изменений не произошло, а россия стягивает силы не только к Харьковской, но и к Херсонской области. На востоке войска рф находятся на территории Белгородской области в составе 19 батальонно-тактических групп — это до 15 тысяч человек с техникой.