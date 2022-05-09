"Он обречен и потеряет все": Зеленский мощно обратился к украинцам 9 мая и спрогнозировал конец путина
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В понедельник, 9 мая президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного", — заявил гарант.
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