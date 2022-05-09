Украина и Канада вернулись к переговорам о расширении зоны свободной торговли – Свириденко

Украина и Канада возобновили переговорный процесс по расширению двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко после онлайн-встречи с министром международной торговли, продвижения экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Энджи.

"Накануне широкомасштабной агрессии мы с Мэри провели инаугурационную встречу по расширению двустороннего соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции. Сегодня решили, что война не должна препятствовать, и мы возвращаемся к работе над соглашением и планируем завершить эту работу в ближайшие недели", – пишет она.

По словам Свириденко, торговля между странами стремительно развивается. Так, только в 2021 году ее объем вырос более чем на 70% и составил $420,7 млн. Следует отметить, что при этом экспорт товаров из Украины в Канаду вырос в 11 раз.

Министр объяснила, что Канада является важным игроком на рынке зерновых, поэтому Украина надеется на ее поддержку в преодолении продовольственного кризиса, который может возникнуть из-за блокирования страной-террористом россией украинского экспорта.

"Огромным шагом навстречу Украине могла бы стать отмена Канадой торговых пошлин на украинские товары, как это сделали ЕС и Великобритания. Это поможет экспортерам увеличить объемы вывоза продукции и тем самым укрепит украинскую экономику и обороноспособность нашего государства", – добавила она.

Также в ходе переговоров были рассмотрены возможные формы поддержки Канадой Украины на текущем этапе, а также в ходе послевоенного восстановления экономики. В частности, речь шла о возможности возвращения международных инвесторов, которые были вынуждены покинуть Украину с началом войны или значительно свернули производство.

"Надеемся, что канадские инвестиции помогут не просто отстроить разрушенную инфраструктуру и экономику нашего государства, но станут основой новой Украины – сильной, устойчивой и независимой", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что правительством уже создан детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в том числе развитие экономики.