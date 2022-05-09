Укр

Погиб один из лучших офицеров ВМС Украины: что произошло

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Игорь Бедзай Новость обновлена 09 мая 2022, 11:42
Игорь Бедзай

Легендарный летчик погиб в украинском небе во время боя с оккупантами

В Украине погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил – полковник Игорь Бедзай.

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О трагической смерти заместителя Командующего ВМС по авиации, более известного как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, на своей странице в соцсети сообщил военный аналитик Тарас Чмут.

На данный момент известно, что полковник погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты оккупационного истребителя россии.

К сведению читателей, в 2014 году трагически погибший полковник стал едва ли не единственным из всего командования флота, кто решился проявить лидерские качества и свою решимость. Именно Бедзай, не дождавшись приказов Киева, организовал личный состав, подготовил авиацию и на глазах российских солдат перегнал всю исправную технику на континентальную часть Украины. На следующий день провел ту же операцию с "остатками" того, что не успело долететь накануне.

Именно благодаря лидерству Бедзая украинскую морскую авиацию удалось сохранить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время боев с оккупантами в окрестностях Харькова погиб украинский журналист, военнослужащий Вооруженных сил Александр Махов.

Теги:
#ВМС #Война #Летчик #Погиб
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