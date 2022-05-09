Обстрелы усилились на двух направлениях: свежая карта боев в Украине от разведки Британии

Линия фронта не изменилась

В течение 75-го дня наступления на Украину российские оккупанты не смогли существенно изменить свое расположение на карте боевых действий, если сравнивать с данными предыдущих суток. При этом самым тяжелым направлениями на 9 мая являются Слобожанское и Донецкое.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства обороны Великобритании, опубликованные в Twitter-аккаунте ведомства.

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Судя по данным карт, линия фронта практически не изменилась, однако своих планов на захват украинских городов российские оккупанты не оставили.

Карта боев в Украине за 9 мая

Карта боев в Украине за 8 мая

По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего российские оккупанты проявляют активность на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Изюмском направлении россияне пополняют запасы и готовятся для дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Враги пытаются захватить город и создать условия для дальнейшего наступательных действий на Лиман и Северодонецк. Была зафиксирована попытка штурма населённого пункта Воеводовка, однако прошла она безуспешно.

На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка — успеха у них не было.

На Авдеевском направлении продолжаются боевые действия. Вражеская армия пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота россии продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на востоке войска россии находятся на территории Белгородской области в составе 19 батальонно-тактических групп — это до 15 тысяч человек с техникой.