Обстрелы усилились на двух направлениях: свежая карта боев в Украине от разведки Британии
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Линия фронта не изменилась
В течение 75-го дня наступления на Украину российские оккупанты не смогли существенно изменить свое расположение на карте боевых действий, если сравнивать с данными предыдущих суток. При этом самым тяжелым направлениями на 9 мая являются Слобожанское и Донецкое.
Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства обороны Великобритании, опубликованные в Twitter-аккаунте ведомства.
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Судя по данным карт, линия фронта практически не изменилась, однако своих планов на захват украинских городов российские оккупанты не оставили.
По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего российские оккупанты проявляют активность на Слобожанском и Донецком направлениях.
На Изюмском направлении россияне пополняют запасы и готовятся для дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Противник ведет воздушную разведку.
На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Враги пытаются захватить город и создать условия для дальнейшего наступательных действий на Лиман и Северодонецк. Была зафиксирована попытка штурма населённого пункта Воеводовка, однако прошла она безуспешно.
На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.
На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка — успеха у них не было.
На Авдеевском направлении продолжаются боевые действия. Вражеская армия пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота россии продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на востоке войска россии находятся на территории Белгородской области в составе 19 батальонно-тактических групп — это до 15 тысяч человек с техникой.
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