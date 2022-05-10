Война – день 76: войска путина с остервенением атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну

Оперативно о главном за 10 мая

Украина борется с полномасштабным российским вторжением 76 дней. Украинские воины успешно сдерживают наступление врага на юге и востоке страны несмотря на превосходящие силы оккупантов. Тем временем россия цинично и с небывалой частотой обстреливает украинские города ракетами, из-за чего не только рушится инфраструктура, но и получают ранения и гибнут мирные жители. Однако время играет на Украину — украинские воины получают все больше и больше помощи от союзников, а в перспективе эта помощь вырастет еще больше, ведь президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 10 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В результате ракетного удара по Одессе минувшим вечером минимум 7 человек пострадали.

Журналисты Украины, которые освещают войну с РФ, были удостоены специальной награды Пулитцеровской премии за 2022 год, сообщается на сайте премии.

Джо Байден призвал конгресс оперативно одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине. Глава Белого дома также заявил о том, что соответствующий законопроект нужно предоставить ему на подпись в ближайшие несколько дней.

Напомним, что информация о событиях в Украине за 7 мая доступна в трансляции: "Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путь о последствиях".

Ознакомиться с новостями за 8 мая можно в материале: "Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города".

А о ситуации в стране за 9 мая можно прочитать в новости: "Война – день 75: ВСУ перешли в контрнаступление на Запорожье, а россияне бомбят украинские города".