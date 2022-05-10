Есть даже химическая угроза: Генштаб ВСУ предупредил о подлых планах оккупантов

Украинцам грозит опасность от россии разным образом

Война россии против Украины продолжается и враг может не ограничиться использованием ракет и артиллерии по мирным украинским городам.

В Генштабе вооруженных сил Украины предупредили, что на объектах химической промышленности Украины враги могут провести диверсии.

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В сообщении отмечается, что в этом могут попытаться обвинить подразделения Вооруженных сил Украины. Напомним, оккупанты уже не раз попадали по химическим объектам на территории Украины, в частности, в Чернигове была утечка аммиака, а на предприятии "Сумхимпром" после обстрела и распространения вещества получил повреждения сотрудник.

Объекты гражданской и военной инфраструктуры по всей территории страны могут подвергаться ракетным обстрелам россиян.

Также отмечается, что вдоль границы страны враг проводит "демонстрации" не давая перегруппировать подразделения ВСУ на другие направления и удерживая их на месте.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме утечки отравляющих химикатов в результате обстрела россиян, есть и другой вариант химической диверсии. Химик Владислав Балинский считает, что есть риск отравления воды.

Для каждого ядовитого вещества есть свои правила обеззараживания — для аммиака, фосфина, фосгена, оксида азота, хлора и других в Минздраве подготовили простые рекомендации.