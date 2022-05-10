Насиловали 10 часов на глазах у матери: россияне жестоко поиздевались на 11-летнем мальчиком

Ребенок после издевательств на месяц потерял дар речи

Российские оккупанты во временно оккупированных украинских городах прибегают к страшным зверствам не только по отношению к взрослым, они также жестоко издеваются над детьми. Пример тому – истории об изнасиловании несовершеннолетних на Киевщине — это произошло и с 11-летним мальчиком, которого изнасиловали 10 часов подряд на глазах у связанной матери.

Об обиженном ребенке рассказала омбудсмен Людмила Денисова в интервью журналистке Олесе Бацман.

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По ее словам, вражеская армия цинично обращается с детьми и счет жертв среди несовершеннолетних идет на сотни. При этом Денисова отмечает, что официальные цифры могут быть значительно преуменьшенными, ведь еще не разобраны завалы всех домов, разрушенных россиянами.

"А сколько душ искалечено, невозможно сказать... Мальчика, которому 11 лет, насиловали 10 часов подряд на глазах у матери, которую привязали к стулу, он после этого месяц молчал", — поделилась трагической историей омбудсмен.

Денисова отметила, что их задача – зафиксировать все преступления россиян, дать им оценку по Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, а затем передать информацию Международному уголовному суду.

Ранее сообщалось, что в одном из подвалов Бучи россияне держали сразу около 25 девушек в возрасте 14-24 года, которых регулярно насиловали, — теперь девять из них ждут детей.

Также мы рассказывали, как возвращают к жизни детей, изнасилованных российскими извергами.