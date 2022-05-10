Три четверти торговли: сколько денег теряет Украина из-за блокады портов россией

Украина не может вывезти около 90 млн тонн производимой аграрной продукции

Мир уже ощущает последствия военной агрессии российской федерации против Украины из-за того, что судоходство в Черном море было заблокировано. В настоящее время около 70 украинских судов находятся в портах и не экспортируют продукцию из-за систематических обстрелов со стороны страны-агрессора.

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Об этом в своем очередном интервью для РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вывезти примерно 90 млн тонн производимой в стране аграрной продукции.

"Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты с внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Подавляющее число кораблей — балкеры и суда для перевозки генеральных грузов "Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", — сообщил он.

По словам Шмыгаля, часть запасов все же удалось вывезти автомобильным транспортом и железной дорогой, однако другой груз все еще находится в "блоке" из-за систематических обстрелов россией. Некоторые из них находятся на временно оккупированных российскими нацистами территориях.

Кроме того, глава украинского правительства добавил, что из-за блока портов Украина каждый день теряет до 170 млн долларов, а экспортная способность государства стала вдвое меньше, в сравнении с мирными временами.

Украинские порты во время войны

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский обратился в США с просьбой предоставить Киеву оружие, которое поможет Украине разблокировать порты в Черном море.