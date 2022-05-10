"россия тебя бросит, сынок!": зарубежные журналисты показали брошенные в рефрижераторе тела россиян, погибших в Украине (видео)

В Украине погибли более 26 тысяч российских солдат, однако Кремль эти потери не признает

По случаю 9 мая катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил репортаж, в котором показал вагон-рефрижератор с кучей погибших в Украине российских солдат в мешках. Отмечается, что тела этих военных оказались не нужны российским властям, поэтому вагон до сих пор стоит на Киевщине.

Просмотреть кадры можно на Youtube-канале СМИ.

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На видео видны десятки тел мужчин в российской форме – об этом свидетельствует даже маркировка на бронежилете, который изготовили в россии. Также о том, что на кадрах именно русские солдаты, говорят шевроны росвойск.

Примечательно, что рядом с некоторыми телами погибших можно увидеть золотые украшения. По всей вероятности, золото россияне намародерили в Украине, однако на свою родину вывезти вещи им было не суждено.

"Аль-Джазира" отмечает, что репортаж снимался в Киевской области, а в вагоне лежат тела тех военных, которые российские власти не изъявили желания возвращать.

Пользователи сети, похоже, совсем не удивились факту, что российские власти не забирают тела своих погибших военных. Люди предполагают, что они до последнего будут скрывать потери в войне с Украиной, а тела погибших для Кремля стали просто мусором. Еще более странным людям казался тот факт, что погибшие не нужны даже их близким.

Напомним, что Кремль тщательно скрывает потери российской армии в войне против Украины, поэтому официально не называет цифры потерь в Украине — по подсчетам некрологов, количество убитых оккупантов насчитывает до двух тысяч. При этом в сеть просочилась информация с закрытого совещания Минобороны РФ — речь шла о более чем 13 тысячах убитых и 7 пропавших без вести на 22 апреля. Данные украинского Министерства обороны за 9 мая свидетельствуют, что за время войны в Украине было ликвидировано более 26 тысяч российских солдат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время вторжения в Украину российская армия положила большое количество солдат из "элитных подразделений".