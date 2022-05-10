Ленд-лиз от Байдена делает "облом" для путина неотвратимым, а победу Украины – ожидаемо закономерной – генерал Василий Богдан

Ленд-лиз США важен для победы Украины в войне против россии, однако он лишь часть необходимых усилий

В понедельник, 9 мая, вечером по Киеву, президент США Джо Байден подписал историческое решение о запуске программы ленд-лиз для Украины.

Этот шаг значительно упростит поставки оружия и техники на нужды ВСУ. Примечательно, что подписание Байденом документа, который ускорит победу Украины в войне против российского агрессора, состоялось в День победы над нацизмом. День, в который путин, принимая в одиночестве парад в Москве, отметился рядом лживых и трусливых заявлений.

Фактически подтвердив, что россия проигрывает эту войну.

О том, почему ленд-лиз – лишь одно из звеньев в цепи поддержки Украины цивилизованным миром, а также – почему ядерные угрозы со стороны рф пошли на спад, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Важные шаги цивилизованного мира

"Произошло знаменательное событие – подписание президентом США закона о ленд-лизе для Украины. Как по мне, ленд-лиз от Байдена делает "облом" для Путина неотвратимым. А победу Украины – ожидаемо закономерной, – говорит Василий Богдан. – Символично, что подписание документа состоялось 9 мая – в День победы над нацизмом".

Закон о ленд-лизе, подчеркивает генерал, дает широкие возможности для поддержки Украины со стороны США в упрощенном режиме (причем не только военной, но и гуманитарной). Всё это позволяет укрепить нашу обороноспособность, нашу экономику.

Генерал напоминает, что подписанию Закона о ленд-лизе "Оборона демократии в Украине" предшествовали встреча министров обороны стран НАТО и союзников в Рамштайне, соответствующие обсуждения в Конгрессе, а также недавние переговоры лидеров "Большой семерки". На последнем заседании G7, в воскресенье, 8 мая, глобальные мировые игроки решили, что продолжат совместно укреплять Украину и усиливать давление на россию в целом и лично на путина – в частности.

"Все эти события – звенья одной цепи в процессе поддержки Украины и дальнейшей изоляции россии как страны, которая многими уже признается террористической, а лично путин – террористом №1 и военным преступником", – подчеркивает Василий Богдан.

Что надо делать Украине

По словам генерала, основная задача Украины сейчас – качественно использовать помощь, которая к нам поступает и будет поступать.

"И эти поставки нужно ускорить, учитывая эскалацию, проводимую оккупационными войсками в определенных операционных зонах. Прежде всего, на Донбассе, на юге", – подчеркивает Василий Богдан.

Он акцентирует на том, что есть и другие дипломатические задачи. В частности – работать с партнерами над максимальным усилением экономических санкций против государства-агрессора. Причем не только усиливать энергетические (газ, нефть, уголь), но и – чтобы их реально выполняли все мировые игроки, прежде всего в ЕС (где, увы, некоторые страны имеют "особое мнение" касательно эмбарго на российские энергоресурсы).

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"Между тем, как свидетельствует статистика, россия продолжает получать от реализации энергоносителей мощную прибыль. Что позволяет ей вести войну без катастрофического для собственной экономики ущерба, – отмечает Василий Богдан. – Так что надо бить дальше – и на поле боя, и экономически. Не забывая об ударах по банковской системе рф, которая должна полностью попасть под санкции. Потому что точечные удары по российским банкам оставляют остальным поле для маневра, позволяя переключать потоки и работать без серьезных убытков".

Украина, уверен генерал, преодолеет временные трудности и на фронте, и в финансово-экономической, и в социальной сфере. И добьется победы, чего желает наша нация, весь цивилизованный мир, который осознал, что путинский режим несет ключевую угрозу для демократий и вообще мировой цивилизации.

Внутри россии идет переоценка ситуации

"В зависимости от того, как быстро к нам поступит новое вооружение (в том числе по ленд-лизу), как украинской армии удастся нарастить мощности и начать массированное контрнастуление – будет зависеть и позиция российской стороны, – считает Василий Богдан. – Пока же они будут пытаться, как говорят в народе, "делать морду лица" в ракурсе того, что "спецоперация идет по плану", "мы двигаемся в верном направлении" и так далее. При этом им самим, думаю, уже понятно, что двигаются они именно к пропасти. И с каждым новым днем вторжения бездна становится ближе и глубже".

При этом, подчеркивает генерал, важно понимать, что нарастающее раздражение из-за этой войны внутри рф, проблема с техникой, с человеческими ресурсами не заставят путина сдать назад. Война будет продолжаться, пока россия не потерпит поражение на поле боя. Желательно – сокрушительное. И тут нам в помощь – новые образцы вооружения от стран-партнеров

"По поводу ядерных страшилок со стороны россии – мы уже услышали достаточно жесткую риторику по этому поводу от ведущих лидеров мира, прежде всего США и Великобритании. И показательно, что в последнее время "ядерное бряцанье" из уст спикеров рф (представителей Госдумы, МИД, Кремля) становится всё тише. Коллективный Запад четко дал понять – если россия попытается реализовать свои ядерные угрозы, есть возможность найти путина и его придворную челядь везде, где бы они ни скрывались. А где тот же путин может скрываться, отлично знают в Пентагоне, ЦРУ, Госдепе", – отмечает Василий Богдан.

По мнению генерала, именно понимание личной угрозы для так называемой российской элиты, этих нафталиновых "ястребов", сыграло свою роль.

"Так что перспектива возможности применения даже тактического, маломощного ядерного вооружения, как по мне, исключена, – говорит Василий Богдан. – Внутри самой россии идет переоценка ситуации. И касательно собственно этой войны (пылающие военкоматы говорят сами за себя), и касательно продолжения ядерного шантажа. Всё это – не от осознания того, что даже локальный ядерный удар поставит мир на грань уничтожения. А от понимания, что сами представители российского режима при попытке разыграть "ядерную карту" будут немедленно покараны. Лично. Соответствующие возможности у Запада, уверен, имеются".

"Телеграф" напоминает, что ленд-лиз – это программа, по которой США предоставляли союзникам технику и оружие во временное пользование с правом выкупить ее для себя после окончания войны или вернуть обратно.

Соответствующий законопроект был проголосован в Конгрессе США еще 28 апреля, после чего его передали президенту.

Джо Байден подписал его 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Передав тем самым весьма понятный меседж путину и не только.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказывала, что вся помощь от США, которая была передана до этого, выделялась на бесплатной основе. Что касается ленд-лиза, то к нему, по ее словам, стоит относиться, как к дополнительной возможности получить финансирование и оружие, необходимое для победы Украины в войне против российских захватчиков.

Больше о том, что такое ленд-лиз, читайте в материале "Телеграф": США запускают ленд-лиз для Украины: что это значит и нужно ли будет платить за оружие

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