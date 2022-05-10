Укр

Оккупанты бомбят Донбасс и давят на фронтах: свежая карта боев в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
814
Уничтоженная российская техника Новость обновлена 10 мая 2022, 20:03
Уничтоженная российская техника

На востоке страны идут тяжелые бои

Во вторник, 10 мая, на 76-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, россияне немного продвинулись на Донбассе по сравнению с 9 мая.

Карта боев в Украине за 10 мая
Карта боев в Украине за 10 мая
Карта боев в Украине за 9 мая
Карта боев в Украине за 9 мая

По данным Генштаба ВСУ, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Изюмском направлении враг продолжает создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении враг продолжаем безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели.

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков оккупанты ведут штурмовые действия.

Ранее сообщалось, что по данным американской разведки президент рф владимир путин хочет развязать войну в Приднестровье.

Напомним, Германия предоставит Украине мощное вооружение.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Леонид Кравчук
Украина
Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет — СМИ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет — СМИ
Дата публикации
Категория
ВСУ
На Харьковщине от оккупантов освободили еще четыре населенных пункта: подробности
Дата публикации
Категория
Уничтоженная российская техника
Оккупанты бомбят Донбасс и давят на фронтах: свежая карта боев в Украине
Дата публикации
Категория
Кровавый диктатор посягнул на территорию Молдовы
путин хочет начать войну в Приднестровье? Что узнала американская разведка
Дата публикации
Категория
Россияне продолжают бомбить Украину, однако они уже проиграли
Война – день 76: войска путина с остервенением атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну