Харьковщину освобождают, но россия продолжает наступать: свежие карты боев в Украине

На юге снова "гремит", а украинские защитники мужественно держат оборону на востоке

Российские войска отступают все дальше и дальше к российской границе в результате контрнаступательных действий украинской армии под Харьковом. В перспективе они могут парализовать фронт под Изюмом, откуда россияне также наступают на Донбасс.

Согласно данным исследователей The Institute for the Study of War, Силы обороны Украины в Харьковской области могли продвинуться на 10 километров. При этом российские силы стягиваются от Изюма севернее, чтобы противостоять освобождению нашей страны и не дать отбросить оккупантов к границе.

На более южной части фронта на востоке страны, враг пытается выйти на территориальные границы областей.

Карта боевых действий в Украине на 11 мая

Восток Украины

Из Изюма россияне наступления не проводили — они перегруппировываются, пополняют запасы, ведут разведку для наступления на Лиман и Славянск.

На линии соприкосновения в Донецкой и Луганских областях идут ожесточенные бои. россия уже торопится заявить о выходе к админгранице между регионами. Вокруг Северодонецка на западе, юге и севере продолжается сражение с оккупантами в Воеводовке, Тошковке, Рубежном, Лисичанске, Ореховом, Горском, Белогоровке. Украинские защитники повредили понтонный мост россии через Северский донец, что позволит нашим держать линию обороны и нарушить планы по окружению города. В Донецкой области в районе Александровки и Шандриголового продолжаются атаки оккупантов.

Карты боевых действий на востоке Украины на 11 мая

Харьков

Официально подтверждено, что российские войска отбросили еще из нескольких населенных пунктов в окрестностях города. Освобождают территории севернее Старого Салтова. Есть данные о продвижении в сторону Волчанска до 10 км, но независимо подтвердить пока не удалось.

Росвойска из Боровой и Богуславки продвигаются к Купянску, есть вероятность, что они попытаются усилить свою группировку в этом районе.

Карта боевых действий в Харьковской области на 11 мая

Мариуполь

Оккупанты продолжают обстреливать с воздуха и артиллерией украинские позиции на заводе "Азовсталь", штурмуют по земле — здание завода горит, украинские защитники живут в подвале. Тем временем враг собирает выживших металлургов пытаясь принудить запустить металлургический комбинат имени Ильича для производства военной техники для рф.

"Азовсталь" на карте Мариуполя

Юг Украины

На линии фронта на юге произошло боестолкновение на границе Херсонщины и Николаевщины, но ни одна сторона не изменила позиции на карте. Россияне продолжают обстреливать прифронтовые Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую области.

Карта боевых действий на юге Украине

Тем временем растет напряжение на севере страны — в Беларуси начался второй этап военных учений. В связи с этим снова заговорили о риске выступления Беларуси на стороне россии в войне против Украины.

