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Польша поможет со страхованием топлива для Украины — Свириденко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Польша поможет со страхованием топлива для Украины — Свириденко Новость обновлена 11 мая 2022, 10:58

Польская государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов предложит дополнительные инструменты перестрахования страновых рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов.

Об этом сообщает первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром развития и технологий Польши Валдемаром Будой.

"Сегодня эта проблема нуждается в урегулировании на правительственном уровне, поскольку страховые компании обязывают перевозчиков получать дополнительное покрытие для въезда в Украину, что в результате удорожает стоимость горючего", — пояснила Свириденко.

Стороны достигли также договоренности о содействии в интенсификации фито-санитарного контроля украинской сельхозпродукции, которая экспортируется в Польшу. Благодаря этому обработка грузов из Украины на польской границе будет значительно ускорена. Пан Буда согласился помочь с координацией в решении этого вопроса с министерством сельского хозяйства и городского развития Польши.

"Благодарны польским партнерам за готовность к активному сотрудничеству для укрепления украинской экономики и противодействия российскому агрессору", — отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики.

Ранее Свириденко сообщала, что Украине и Польше удалось достичь ряда практических решений по увеличению транзита горючего в Украину.

Теги:
#Экономика #Польша #Топливо #Война #Свириденко
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