В Украине упростили выезд за границу за топливом: что изменилось

За топливом за границу теперь можно выехать без особых разрешений

Из-за военной агрессии россии в Украине в последнее время наблюдается острая нехватка топлива. Чтобы уменьшить проблемы, связанные с его дефицитом, в стране решили упростить условия пересечения границы для автомобилей-перевозчиков.

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Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, благодаря достигнутой договоренности с польским министерством инфраструктуры и ведомствами других европейских стран, транспортные средства, выполняющие перевозку топлива, будут курсировать по упрощенной системе.

По его словам, грузовые автомобили смогут выезжать за границу за топливом и не тратить при этом время на оформление документов и разрешений.

Так, транспортным средствам, которые везут дефицитное топливо из-за границы, разрешается выезжать за пределы Украины по упрощенной процедуре. Теперь водителям нужно за одни сутки до выезда оформить только одну форму. Кроме того, выполнение двусторонних и транзитных перевозок груза по территории Украины автомобильными перевозчиками европейских стран будет осуществляться без использования разрешений.

Для каких перевозчиков будет действовать упрощенная процедура:

латвийские, литовские, датские и эстонские до 31 декабря 2022;

итальянские, греческие, венгерские, немецкие – до 30 июня 2022;

болгарские, грузинские, словацкие, австрийские – до истечения срока действия военного времени в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут отменить льготы на ввоз автомобилей из Европы из-за большой угрозы инфляции.