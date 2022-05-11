После Бучи и Мариуполя: Зеленский ответил, готова ли Украина к переговорам с россией

Глава государства подчеркнул, что не спешит прогнозировать окончание войны до полноценного обновления ее территориальной целостности.

Желание вести какие-либо переговоры с российской федерацией исчезает с "каждой новой Бучей", однако Украина готова продолжать переговорный процесс.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления перед студентами французского университета "Sciences Po", подчеркнув, что Киев все же по-прежнему готов к переговорам со страной-агрессором, — пишет "The Guardian".

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением россии исчезает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем ", — сказал Зеленский.

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Кроме того, гарант добавил, что, прежде чем прогнозировать завершение боевых действий в Украине, он хотел бы восстановить ее территориальную целостность.

"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский посол в Германии Андрей Мельник предложил отличную, по его мнению, кандидатуру для посредничества в личных переговорах кровавого диктатора россии и гаранта Украины Владимира Зеленского. Он убежден, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая имеет хорошие отношения с кремлем — могла бы помочь Украине в войне.