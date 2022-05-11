Российский офицер случайно застрелился во сне в Украине

"Вторая армия мира" умеет удивлять

Пленный российский солдат Андрей Ушаков рассказал о самострелах в армии рф, которая в феврале начала полномасштабное вторжение в Украину.

Соответствующее интервью пленного доступно на YouTube-канале журналиста Владимира Золкина.

Ушаков, который является рядовым в армии рф и занимал должность механика-водителя рассказал, что из-за ситуации на фронте застрелились несколько его сослуживцев, которые не выдержали адских условий войны. Кроме того, Ушаков сообщил, что один из его командиров случайно застрелился в окопе, заснув с оружием в руках.

"Он в окопе находился с автоматом, оружие боялся из рук выпустить. И лег спать… На предохранитель не поставил и по случайности застрелился", — рассказал пленный солдат.

Также Ушаков заявил, что российских солдат с легкими ранениями (если мог держать автомат) забирали из медроты и заставляли воевать дальше. Кроме того, его подразделение, которое базировалось под Харьковом, страдало от нехватки пищи и воды.

Полное интервью Ушакова.

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют успехи на Харьковщине.

Напомним, В Нацгвардии Украины впервые рассказали о потерях на войне с рф.