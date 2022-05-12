Укр

Каталог потребностей областей для послевоенного восстановления будет готов уже в ближайшие дни — ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Каталог потребностей областей для послевоенного восстановления будет готов уже в ближайшие дни — ОП Новость обновлена 12 мая 2022, 10:41

Каталоги потребностей каждой области, складывающиеся в процессе создания плана послевоенного восстановления и развития Украины, будут готовы уже в ближайшие дни.

Об этом заявил в эфире канала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы задались целью сделать для каждого региона каталог того, что ему нужно. А каждый регион поделен на более чем 14 кластеров, это разрушенная и поврежденная инфраструктура, инфраструктура жилая, дорожная, социальная, то есть школы и садики, инфраструктура административная и еще много инфраструктурных объектов. Мы уже сейчас собрали первые данные, наши аналитики их обрабатывают, поэтому еще день-два, и у нас будут "персональные" каталоги каждой области, чтобы Президент Украины мог общаться с другими лидерами государств о шефстве", — сказал он.

Предварительные разговоры с представителями государств — потенциальных кураторов конкретных областей, по его словам, уже были и проходят практически ежедневно. Страны на это соглашаются.

"Мы над этим работаем, и я думаю, что уже в ближайшее время будет коммюнике с результатами, и мы будем переходить в другой этап восстановления", — отметил Тимошенко.

Каталоги же, по его словам, станут основой переговоров с кураторами по конкретным денежным потребностям.

В дополнение к каталогам создаются справочники нужд городов. Инициаторами их создания, по словам Тимошенко, стала группа архитекторов, обратившаяся к ОП с таким предложением.

"Мы понимаем, что нам нужно отстраивать города в другом формате, чтобы они были безбарьерными и выглядели на другом уровне. Именно поэтому мы для восстановления уже в мирное время сделаем такой справочник — это инструкция для каждого председателя ОВА, для каждого главы ОТГ, каким образом нужно восстанавливать города, какой высоты должен быть тротуар, где нужно дерево, где необходим светофор и так далее", — рассказал он.

Ранее Тимошенко сообщал, что план послевоенного восстановления и развития страны будет содержать детальные потребности областей — от самого маленького населенного пункта до крупного города.

Теги:
#Война #Жилье #Восстановление #Кирилл Тимошенко
Кадры преступлений росармии показали на весь мир
Crime
Расстреляли людей в спину и пошли грабить: западные СМИ показали новое доказательство преступлений россии (18+)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кадры преступлений росармии показали на весь мир
Расстреляли людей в спину и пошли грабить: западные СМИ показали новое доказательство преступлений россии (18+)
Дата публикации
Категория
Планы путина потерпели крушение в Украине, но у рф есть еще много резервов
"Пушечное мясо" для войны в Украине: военные эксперты – о том, как Кремль набирает солдат и чего ждать
Дата публикации
Категория
Американская разведка делилась данными в режиме реального времени
США не будут передавать Украине часть разведданных: названы две категории
Дата публикации
Категория
После обстрела был пожар
Россияне нанесли авиаудары по Черниговщине: задело школы и дома, есть жертвы (обновлено)
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают держать оборону
Война – день 78: россияне отходят от Харькова, но держатся за Донбасс