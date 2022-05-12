Каталог потребностей областей для послевоенного восстановления будет готов уже в ближайшие дни — ОП

Каталоги потребностей каждой области, складывающиеся в процессе создания плана послевоенного восстановления и развития Украины, будут готовы уже в ближайшие дни.

Об этом заявил в эфире канала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы задались целью сделать для каждого региона каталог того, что ему нужно. А каждый регион поделен на более чем 14 кластеров, это разрушенная и поврежденная инфраструктура, инфраструктура жилая, дорожная, социальная, то есть школы и садики, инфраструктура административная и еще много инфраструктурных объектов. Мы уже сейчас собрали первые данные, наши аналитики их обрабатывают, поэтому еще день-два, и у нас будут "персональные" каталоги каждой области, чтобы Президент Украины мог общаться с другими лидерами государств о шефстве", — сказал он.

Предварительные разговоры с представителями государств — потенциальных кураторов конкретных областей, по его словам, уже были и проходят практически ежедневно. Страны на это соглашаются.

"Мы над этим работаем, и я думаю, что уже в ближайшее время будет коммюнике с результатами, и мы будем переходить в другой этап восстановления", — отметил Тимошенко.

Каталоги же, по его словам, станут основой переговоров с кураторами по конкретным денежным потребностям.

В дополнение к каталогам создаются справочники нужд городов. Инициаторами их создания, по словам Тимошенко, стала группа архитекторов, обратившаяся к ОП с таким предложением.

"Мы понимаем, что нам нужно отстраивать города в другом формате, чтобы они были безбарьерными и выглядели на другом уровне. Именно поэтому мы для восстановления уже в мирное время сделаем такой справочник — это инструкция для каждого председателя ОВА, для каждого главы ОТГ, каким образом нужно восстанавливать города, какой высоты должен быть тротуар, где нужно дерево, где необходим светофор и так далее", — рассказал он.

Ранее Тимошенко сообщал, что план послевоенного восстановления и развития страны будет содержать детальные потребности областей — от самого маленького населенного пункта до крупного города.