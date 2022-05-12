Найти жилье, работу и психологическую помощь: куда обратиться беженцам из Украины
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Появился единые ресурс со множеством подсказок на различные темы
Граждане Украины, которые выезжают из-за полномасштабной войны за границу, могут получить необходимые консультации и помощь с помощью единого ресурса. Пока отдельные страны-соседки упрощают правила въезда для украинцев, другие волонтеры собирают и классифицируют информацию для пущего удобства на ресурсе United for Ukraine.
Подробнее о важной инициативе расскажет "Телеграф".
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С помощью сайта украинцам предлагают получить необходимую помощь при выезде за границу. Чаще всего она касается поиска жилья, юридических нюансов или получения психологической поддержки. Что немаловажно — заявки подаются и рассматриваются в индивидуальном порядке после заполнения специальной формы.
Также для большего удобства на портале имеется перечень самых актуальных тем, которые интересуют вынужденных беженцев за границей. Это и медицинская поддержка, и трудоустройство, и возможность детям ходить в садики или школы, и въезд с животными, а также много других вопросов.
Помимо этого на сайте существует возможность записать в волонтеры проекта или сделать финансовое пожертвование для поддержки украинских беженцев.
Очень удобно то, что в любом из разделов можно выбрать определенную страну, которая вас интересует, и получить полный перечень объяснений по нужной теме. Также важным является момент, что сайт представленный на трех языках — украинском, русском и английском.
United for Ukraine — абсолютно некоммерческий проект, который создан и контролируется исключительно волонтерами. Впрочем, как отмечают творцы ресурса, их работа не является полноценным заменителем юридических консультаций. Поэтому если чувствуете, что лучше обратиться к проверенному специалисту, сделайте именно это.
Ранее мы рассказывали, где в Польше, куда выехало наибольшее количество украинцев, можно найти работу иностранному гражданину. На данный момент создано немало рабочих мест, чтобы беженцы могли прокормить себя и свои семьи.
Также "Телеграф" писал, как можно получить в Европе медицинскую помощь.