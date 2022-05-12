ВСУ существенно отбросили россиян в Харьковской области: свежая карта боевых действий в Украине
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На других фронтах оккупантам не удалось пройти вперед
На 78-й день полномасштабного российского вторжения в Украину британская разведка показала новую карту боевых действий. Судя по новым данным, ВСУ существенно подвинули оккупантов на Харьковщине, оттеснив их от Харькова почти до самой границы.
Свежие данные о боях в Украине в четверг, 12 мая, показало Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте.
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По сравнению с ситуацией за минувшие сутки украинским военным удалось добиться существенных успехов на Харьковском направлении. Линия фронта сдвинулась на несколько километров, а россияне отступили ближе к российской границе.
В разведке Великобритании добавили, что вывод российских войск из Харьковщины – это признание неспособности РФ захватить ключевые украинские города.
"Несмотря на успешное оцепление Харькова на начальных этапах вторжения, после значительных потерь Россия вывела часть войск из региона для реорганизации и пополнения сил", — отметили в ведомстве.
Также отмечается, что украинские войска продолжают контратаку севернее Харькова, отбивая города и села в направлении российской границы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска не оставляют попыток окружения позиций Украины на линии обороны Северодонецк — Рубежное — Лисичанск.