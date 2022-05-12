Выдохлись все, ситуация патовая: эксперт объяснил, что происходит на фронте

Самыми горячими направлениями являются юг, восток и район Изюма.

В четверг, 12 мая, на 78-й день полномасштабного вторжения рф в Украину военные эксперты Олег Жданов и Михаил Жирохов специально для "Телеграфа" прокомментировали ситуацию на фронте.

Жданов считает, что на фронте образовалась патовая ситуация — обе стороны выдохлись. Он добавил, что самыми горячими точками в Украине сейчас и в ближайшем будущем будут юг, восток, а также район Изюма.

"На фронте сейчас – патовая ситуация. Такой себе тяни-толкай. Выдохлись и мы, и россияне. Периодически та или иная сторона атакует. Потом меняются местами. Самое горячее направление сейчас и в обозримом будущем – восток, юг, ситуация в районе Изюма", — заявил Жданов.

Михаил Жирохов заявил, что сейчас практически все перешло в войну артиллерии.

"Активных боевых действий, кроме Донбасса (где идут бои в жилой застройке), Харьковского (где мы выдавливаем россиян), Изюмского направлений, практически нет", – отметил Жирохов.

С полным комментарием экспертов о ситуации на фронте можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что украинские защитники существенно отбросили оккупантов на Харьковщине.