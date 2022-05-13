"Достучаться" до россиян: есть ли смысл украинцам тратить на это усилия

Украинцам не стоит тратить на то, чтобы достучаться до среднестатистического жителя рф

Идет третий месяц широкомасштабной российской агрессии против Украины, которую диктатор владимир путин весьма коряво пытался оправдать на параде 9 мая.

Ранее российские пропагандисты усиленно, но безуспешно, искали замену понятию "денацификация", которое было одним из ключевых в "обосновании" открытого военного вторжения россии в Украину.

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При этом российские соцопросы демонстрируют поддержку войны и путина, а в украинском обществе ведутся дискуссии по поводу того, следует ли пытаться достучаться до россиян, зазомбированных роспропагандой. "Телеграф" обсудил эту непростую тему с экспертами.

На территорию рф необходимо нести не информацию, а санкции и пластиковые пакеты с останками оккупантов

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"Давайте представим на секунду, что нам удалось "достучаться до россиян". Что они нас слушают – и даже принимают аргументы, которые мы им предлагаем. Допустим, они даже поверят, что здесь нет нацистов. Что произойдет после этого? Что должно произойти после этого? А что мы хотим, чтобы произошло?"

Именно эти вопросы, уверен эксперт, надо задавать. Он подчеркивает, что "донести куда-то информацию" – это нарратив, навязанный нам всем западными экспертами медиа сферы еще в 2014 году. Согласно этому нарративу – стоит только донести до кого-то какую-то информацию – и его поведение изменится.

"Так считали новоявленные специалисты по теме пропаганды, которые пришли из журналистики. Но мы уже 7 лет несем-несем информацию – и никак что-то не донесем. Миллионы долларов были потрачены в Украине на "развенчание фейков". Тысячи материалов написаны. Ваш покорный слуга презентовал в 2018 году "Белую книгу специальных информационных операций против Украины", где было предложено модель работы с инфопространством фейков, которая позже так или иначе была имплементирована в международной практике. Однако всё это не предотвратило войну", – подчеркивает Дмитрий Золотухин.

Поэтому он очень скептически относится к тому, что надо что-то куда-то опять нести, пытаться до кого-то достучаться.

"На территорию России необходимо нести не информацию, а исключительно санкции, нефтяное эмбарго и пластиковые пакеты с останками тех, кто пришел на нашу землю с оружием, – уверен Дмитрий Золотухин. – Опыт показывает, что прихожане тоталитарной религиозной секты, которыми является российское сообщество – абсолютно не восприимчивы к фактам. Поэтому факты в их случае – не имеют значения!"

Переубедить россиянина способен только сам россиян

Исходить следует из того, что мы не понимаем, в каком состоянии на самом деле находится сознание россиян. Каков действительный уровень доверия к российской власти. В этом уверен политический психолог, волонтер Валентин Ким.

"Опросы ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), Левада-Центр в значительной степени нивелированы тем фактом, что проводятся в закрытом, практически тоталитарном обществе. В обществе, где отсутствует свобода СМИ, альтернативная точка зрения. И где высказывание альтернативной точки зрения сопряжено со страхом если не ареста, то просто – быть не принятым своим сообществом. В этом плане достоверность любой информации, которая говорит, насколько народ доверяет власти, вызывает большое сомнение. Тем более, что по той информации, которую слышал я, порядка 80-90% респондентов отказываются от участия в опросах. Следовательно, опросы касательно уровня доверия к путину построены на ответах 10-20% респондентов, согласившихся на это", – отмечает эксперт.

Соответственно, продолжает он, мы не знаем, насколько действительно нужно достукиваться, докрикиваться до сознания граждан страны-агрессора. По той причине, что не знаем собственно состояние данного сознания.

"При этом у нас есть некая интегральная, комплексная оценка того, что происходит в рф. И мы видим, что уровень поддержки войны там достаточно высок, уровень, простите, дебилизации населения, – очень высок. И в этом плане мы находимся в важной фазовой точке, в которой идет противодействие. И практически каждый россиян, с которыми приходится общаться украинцам, фактически является солдатом враждебной армии. Единственное, что он не с автоматом в руках, а перед компьютером, экраном смартфона или телевизора. Но информационная война идет примерно по тем же законам, по которым обычная – на реальном поле боя. И когда мы пытаемся докричаться до гражданского в рф – мы имеем дело с таким же продуктом агитации и пропаганды, как российские солдаты, пришедшие на украинскую землю. И задача такого среднестатистического россиянина – не узнать правду, не услышать ее. А на практике опробовать те информационные инструменты, тезисы, которые он получил от своей пропагандисткой машины", – поясняет Валентин Ким.

И тут большой вопрос – стоит ли докрикиваться, считает политпсихолог. Стоит ли тратить силы на неперспективные бои. Или лучше сосредоточиться на других – более рациональных – задачах.

"Важно понять, что переубедить россиянина способен только сам россиян. В этом плане мы имеем дело в лице рф с имперской структурой. А империя всегда замкнута вовнутрь. Она постигает саму себя через саму себя, более ориентирована на внутренние рефлексии того, что с ней происходит, чем на некие внешние источники информации. Поэтому россияне больше доверяют российскому телевизору, российским соцсетям – чем любым иностранным, включая украинские медиа, Телеграмм-каналы и так далее. Поэтому большинство россиян обитают в Одноклассниках, в ВКонтакте. Те немногие, которые находятся в Фейсбуке (заблокированном в рф и на захваченных ей территориях, но есть возможность обойти блокировку через VPN), это не часть россиян, которые принципиально ушли из Одноклассников и в ВКонтакте. Это, как правило, те же самые имперцы, которые пытаются свою точку зрения донести еще и через Фейсбук. И чаще всего они борются не с российским режимом, а – за имперскость. Выступая, возможно, не в столь радикальной манере, как Кремль, за "восстановление российского величия". И в этом плане Украина, Запад, кто угодно, – лишь препятствие на "пути торжества империи". Что можно сделать с такими людьми методом аргументированного убеждения? Практически ничего! А потому, с моей точки зрения, нет смысла тратить силы на переубеждение россиян внутри рф", – говорит Валентин Ким.

По его мнению, надо работать с теми категориями, которые способны услышать. Это – другие сообщества других стран. Российские сообщества за границей. У них, как правило, есть доступ к иным точкам зрения. Менее зазомбированное поведение. Меньшая зараженность идеей великодержавного российского шовинизма. И через них как раз таки можно доносить определенные разумные тезисы.

"Но лучше всего работают личные контакты. Впрочем, сейчас между украинцами и россиянами они, в основном, разорваны", – отмечает эксперт.

О пропагандисткой машине и важности стратегии

Валентин Ким акцентирует, что рф усовершенствовала существовавшую и ранее агитационную пропагандистскую машину. Сделала ее даже эффективнее, нежели та была в фашистской Германии, в СССР. И, как и они, использует агитацию как один из важных элементов в продвижении идеи собственного величия.

"Бороться с россиянами в этом плане сложно, – считает эксперт. – Тем более, что они заставляют людей сомневаться в том, есть ли правда как таковая. И на обвинения в адрес рф касательно агрессии, фейкометства и безумной пропаганды – мы получаем от россиянина ответ в стиле "а вы тоже, а у вас тоже фейки и пропаганда, вы тоже брешете". Следовательно (по логике рф), никто не прав, а раз так, то и все обвинения, все аргументы оппонентов – ничего не стоят. И в таком споре россиянин не осознает свою неправоту. Скорее утвердится во мнении, что неправы все, кроме него. В итоге они не верят в правду как таковую, не верят в объективность информации. Для страны, которая воспитана на безальтернативности информационной политики, – это закономерный (негативный, конечно же) дрейф".

По словам эксперта, на вопрос "Что делать конкретному украинцу в общении с конкретным россиянином?" лучший совет – экономить силы. Не тратить на то, чтобы достучаться до сердца или мозгов среднестатистического жителя рф, даже если он ваш родственник.

"Сохраните минимальные контакты. Не выходите на бой с человеком, которого не можете победить (убедить), – призывает Валентин Ким. – Сосредоточьтесь на волонтерской деятельности, на поддержке существующих инициатив внутри своей страны. Пусть внутренняя повестка будет важнее внешней".

А в целом, конечно, необходимо формировать государственную пропагандистскую стратегию, которая должна опираться на государственную стратегию международную, уверен эксперт.

"Нам нужно понимать, какое место мы намерены занять в послевоенном мироустройстве. Какой должна быть Украина будущего, какой должны быть наши отношения с той же россией. Или с тем, что после нее останется. Исходя из этого – и формировать стратегию, – считает Валентин Ким. – У рф – огромное количество внутренних конфликтов. Мы пока не представляем, по каким разломам (национальным, социальным, религиозным, между мегаполисами) может произойти распад империи. Там масса противоречий. Москву не любят все. Почти все не любят чеченцев. Многие не любят кавказцев. Русские не любят азиатов. Бедные не любят богатых. И так далее… Если наша стратегия состоит в том, чтобы способствовать развалу российской империи, мы должны поддерживать температуру в этих разломах. Понимая, что это – длительная работа. Если у нас нет цели тратить ресурсы на распад рф, если наша цель – сохранение украинского государства во что бы то ни стало – необходимо сосредотачиваться на пропаганде, которая будет нацелена на внутриукраинского потребителя. На пропаганде единства. И здесь сейчас открываются замечательные перспективы".

Страх в россиянах должен победить желание поживиться за наш счет

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает, что так называемая военная "спецоперация" вооруженных сил рф в Украине, вызывает сегодня неоднозначную реакцию в российском обществе.

"Если на начало активных военных действий, показатель поддержки политики путина в отношении Украины составлял 81%, то сегодня эта цифра существенно просела. Такое проседание произошло в основном за счет представителей среднего класса и долларовых миллионеров. Российский люмпен и те, кому "нечего терять кроме своих цепей", как писал классик марксизма-ленинизма, по-прежнему находятся под воздействием кремлевской пропаганды и требуют военных побед и национального величия. Учитывая тот факт, что жаждущих реванша пост-советской империи сейчас большинство, на сочувствие, понимание и адекватность российской аудитории рассчитывать пока не приходиться", – уверен эксперт.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Российская разведка врала путину – и рф потеряла Украину навсегда Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", чем закончится для россии попытка захватить Украину.

По его словам, жертвы и страдания гражданского населения Украины от российской агрессии вызывают негативные эмоции только у малого круга россиян, в основном людей творческих профессий.

"Свое мнение по этому поводу уже высказали Ахеджакова, Акунин, Галкин, Смолянинов, Серебряков и некоторые другие. У основной же массы россиян, информация о гибели мирных граждан Украины вызывает чаще позитивные эмоции в формате "так им и надо" или нейтральные – "нас не бомбят – и ладно". Всё потому, что начиная с первых лет правления путин и его окружение, следуя заветам Гитлера и Геббельса, последовательно и настойчиво вводили среднестатистического россиянина в состояние примитивного организма, обремененного только базовыми физиологическими функциями. В этом случае работают простые потребности и фобии. Смена общественной установки российского общества, в отношении Украины, возможна только, если страх победит желание поживиться за наш счет", – считает Александр Курбан.

Он предполагает, что война в Украине закончиться, как только до каждого, отдельно взятого российского "ватника" дойдет тот факт, что стоимость этой войны ему не по карману.

"И, в первую, очередь, главным мотиватором пацифистских настроений среднестатистических россиян являются ВСУ. Точнее – успехи украинской армии и колоссальные потери российской, – поясняет эксперт. – По мнению военных экспертов, глубокое понимание масштабов людских потерь придет к россиянам приблизительно в тот момент, когда число убитых в Украине военнослужащих рф перевалит за 80 тыс. Дальше будет осознание необходимости заканчивать войну".

Как сообщал "Телеграф", один из ключевых мифов российской пропаганды, – что во главе украинского государства находятся неонацисты; а ВСУ, терроборона и т.д., — "бандеровцы" и нацисты. И "спасение" от них украинцев в рф сейчас называют "денацификацией".

При этом в государственных российских СМИ выходят даже скандальные статьи с обоснованием, как и что россия "должна сделать" с Украиной.

А российская пропаганда продолжает плодить фейки, дойдя до того, что украинцы прибегают к "черной магии" в ходе войны против рф.