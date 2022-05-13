"Дорога смерти": сюжет об убийствах россиянами мирных жителей на Киевщине опубликовали журналисты WSJ (видео)

Российские войска прицельно обстреливали гражданские автомобили в Киевской области

Все новые преступления, совершаемые вторгшимися в Украину российскими солдатами, становятся известны не только украинцам, но и мировой общественности.

Так, журналисты американского издания Wall Street Journal скрупулезно собрали и опубликовали материал одного из таких военных преступлений россиян — расстрела мирных украинцев на дороге между селами Мотыжин и Ясногородка Киевской области.

Жители Мотыжина воспользовались этой дорогой, так как две других дороги, ведущих от села на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих гражданских.

Журналисты изучили видеозаписи с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию в районе дороги.

Они пришли к выводу, что российские военные преступники обстреливали дорогу из минометов — один такой инцидент попал на видео 3 марта.

Также на дороге были обнаружены погибшие с огнестрельными ранениями.

Всего на дороге длинной 4 мили (около 6,4 км) по данным украинской полиции были найдены тела 37 мирных жителей.

Как сообщалось, еще месяц назад, 13 апреля, ОБСЕ официально заявила, что россия совершила военные преступления в Украине.