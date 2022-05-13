Стратегическое место на юге: в украинской разведке рассказали, за что будут бороться до последнего

Украину хотят обезопасить от высадки морского десанта

Остров Змеиный, возле которого регулярно топят российские военный суда, является одной из важнейших точек южного отрезка фронта в нынешней войне с россией. Клочок суши в Черном море имеет стратегическое значение — как для украинских защитников, так и для оккупантов.

Об этом стало известно из заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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Генерал-майор объясняет, что тот, кто контролирует Змеиный, может контролировать ситуацию в ближайшей акватории моря и даже регулировать воздушную обстановку. Особо актуальным это является для Одесчины, к которой остров, к слову, документально и относится.

Российские захватчики же очень надеются заполучить контроль над Змеиным полностью. Это, по мнению Буданова, может позволить им перебросить дополнительный десант на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских суден во всех направлениях на юг Украины, — отметил Кирилл Буданов. — Остров Змеиный — это территория Украины, и мы будем ее деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно".

Если освободить этот кусочек фронта от попыток захвата российскими солдатами, Украина получит возможность открыть морские торговые пути. Также посвободнее "вдохнет" и запад Украины — из-за исчезновения напряжения в так называемой "Приднестровской Молдавской республике", откуда более чем возможна атака в этом направлении по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал последствия крайнего удара украинских защитников по российским кораблям вблизи Змеиного. У берегов острова четко видно одно из утонувших суден.