Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину: громкое заявление президента Украины

Украинский гарант убежден, что предложения французского лидера были некорректными

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал украинского лидера Зеленского пойти на уступки россии, чтобы помочь кровавому лидеру путину "сохранить его лицо".

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Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны рф. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками относительно нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина. Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы хранить что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время", — сказал он.

Интервью Владимира Зеленского

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего Украина хочет от переговоров с российской федерацией, подчеркнув, что речи об обсуждении территориальной целостности украинского государства даже и быть не может.

Также напомним, что украинский гарант прокомментировал ситуацию вокруг "Азовстали" в Мариуполе и сообщил, какие страны помогают в освобождении гражданских и защитников города из бомбоубежищ меткомбината.