"Впереди очень тяжелые недели": Резников оценил ситуацию в Украине и рассказал, чем все закончится

По словам главы Минобороны, в итоге россияне проигрывают войну

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас в российско-украинской войне происходит стратегический слом в пользу Украины. Однако, продлится этот процесс определенное время и впереди украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели.

Об этом он написал в пятницу, 13 мая, на своей странице в Facebook.

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По словам Резникова, в долгосрочной перспективе такая ситуация сделает поражение российских войск неизбежным, однако, как долго будет длиться сложный период для Украины — точно сказать невозможно.

"В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой", — рассказал министр о подготовке ВСУ к тяжелому периоду в войне.

Глава Минобороны убежден, что иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит слом в пользу Украины. Он подчеркнул, что сейчас его присутствие на фронтах точечное, а для наращивания нужно время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных. Кроме того, в Сенате зарегистрировали проект резолюции, в котором содержится призыв к объявлению россии страной-спонсором терроризма.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, куда направят около 40 миллиардов от США.