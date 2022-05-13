Оккупанты заняли оборону в ключевом населенном пункте на Харьковщине: свежая карта боев в Украине

ВСУ на некоторых направлениях контратакуют

В пятницу, 13 мая, на 79-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 12 мая.

Карта боев в Украине за 13 мая

Карта боев в Украине за 12 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное. На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

На Харьковском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.

Веселое на карте Украины

С подробными картам боев в Украине за 13 мая можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, в Минобороны Украины рассказали о важности острова Змеиный на войне.