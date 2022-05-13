Оккупанты заняли оборону в ключевом населенном пункте на Харьковщине: свежая карта боев в Украине
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ВСУ на некоторых направлениях контратакуют
В пятницу, 13 мая, на 79-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 12 мая.
По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное. На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.
На Харьковском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.
С подробными картам боев в Украине за 13 мая можно ознакомиться у нас на сайте.
Напомним, в Минобороны Украины рассказали о важности острова Змеиный на войне.