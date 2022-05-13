Миллион воинов: Резников рассказал, на что рассчитывают в Минобороны

В начале войны серьезно помогли волонтеры, но и власть старается не отставать

В Украине на фоне полномасштабного российского вторжения существенно выросли оборонные нужды, к которым власти не были готовы. Однако по состоянию на сегодняшний день государство ориентируется на обеспечение 1 миллиона военнослужащих.

Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

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По словам министра, на первых этапах войны очень помогли с обеспечением военных волонтеры, которые закрывали острые проблемные вопросы, пока разворачивался государственный механизм с множеством формальностей и процедур. Резников отметил, что это позволило запустить процессы, которые теперь позволяют как закупать, так и производить необходимое.

"Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут преодолевать врага", — отметил глава Минобороны.

Он добавил, что в конце апреля из общего количества бронежилетов для сил обороны 50% обеспечило Минобороны, а еще 50% благотворители, волонтеры, общественные организации. Однако по состоянию на 13 мая это соотношение изменилось и составило уже 57% на 43%.

"Каждый день мы наращиваем объемы поставок. В рамках курса, который определило Правительство, мы делаем акцент на стимулировании украинских производителей. Наши производители, обеспечивающие необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви и т.п. уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставки", — добавил глава оборонного ведомства.

Резников подытожил, что сейчас Минобороны старается держать планку, чтобы каждый день в резерве было средств бронезащиты не менее чем на 2 бригады. Объемы будут только наращиваться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Резников оценил ситуацию в Украине и рассказал, чем все закончится.