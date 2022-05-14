Россияне возводят укрепления на части захваченных территорий: в Генштабе сообщили, где именно

Оккупанты пытаются обустроить оборону

Пока юг Украины, включая Запорожье, страдает от ракетных обстрелов россиян, они пытаются сохранить ранее захваченные территории.

Об этом рассказывает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

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В этом направлении зафиксировали подготовку к возведению многоэшелонированной обороны на временно захваченных территориях. Отметим, что такой вид фортификации включает обычно не только разветвленную сеть траншей и окопов, но и привлекает тяжелую технику, противотанковые ежи и другие средства защиты.

Тем временем областная военная администрация сообщает, что в окрестностях села Орлянка оккупанты роют окопы, как и возле местной церкви. Грунтовую дорогу на Златополь перекрыли, окопались возле каменного знака "Днепрорудное". Есть сведения, что танки и БТР российские военные прячут в новых капонирах.

Тем временем в Пологовском районе враг пытался обустроить полевой склад боекомплекта с большим запасом снарядов для танков и артиллерии. Там вспыхнул пожар благодаря украинским защитникам.

Часть области – оккупированная, враг нацелился на Орехов/ Карта DeepState

Ранее также отмечалось, что враг готовится к обороне в Херсонской области.

Что касается фронта на востоке Украины, то там "горячо". На Славянском направлении российские оккупанты обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в районах Долгенького, Долины и Гусаровки.

При атаках на Донецком и Таврическом направлениях россияне поливали украинских защитников огнем из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Они пытаются не только нанести максимальные потери, но и истощить украинских воинов и разрушить фортификационные сооружения.

Безуспешно враг пытался улучшить свое тактическое положение вблизи Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки, Победы.

С Донецкой стороны также пытаются атаковать/Карта DeepState

Как ранее сообщал "Телеграф", согласно картам боевых действий российские войска отступают от Харькова все дальше, а вот в Донецкой, Луганской и Запорожской областях проявляют активность.

Эксперты считают, что россия будет пытаться удержать ранее оккупированные территории и чтобы путин мог "сохранить лицо", будет пытаться искать "политические решения" через третью сторону.