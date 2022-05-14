Российские "добровольцы" бегут из Украины, поджав хвост: видео обращения

Избежать боев с воинами ВСУ пытаются не только рядовые российские солдаты, но и элитные подразделения росармии

Российские наемники, приехавшие из Сахалина воевать с украинскими военными на Донбассе, отказались вступать в бой, увидев тот ад, который бойцы ВСУ устраивают для них на украинских землях.

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Видеоподтверждение отказа россиян в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский журналист Денис Казанцев.

На кадрах российские военнослужащие говорят о том, что после того, как они приехали на войну в Украине, их "использовали не по назначению" и "бросили на убой без боевой подготовки". Так называемые "воины" жалуются, что воевать с украинцами не хотят, но вернуться домой на Сахалин не могут, ведь просто не имеют денег на это.

"Понемногу до оккупантов начинает доходить, во что они ввязались. Оказалось, что кричавшие пропагандисты, что Украина не будет воевать и разбежится, наврали. Вместо легкой прогулки россиян в Украине ждала мясорубка. О таком Соловьев не предупреждал ", — говорится в тексте публикации Казанцева.

военные рф боятся воевать с украинцами и хотят вернуться домой

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонных разговоров с родными российские оккупанты признаются, что подавляющая часть их подразделений "посыпалась" и дала заднюю ведь понеся значительные потери на войны у Украины, воевать с ВСУ они больше не хотят.