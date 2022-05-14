Пес Патрон или еще четыре варианта: украинцам предложили голосовать за новую марку

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После головокружительного успеха с маркой "Русский военный корабль, иди…" в "Укрпочте" задумались о выпуске новых, не менее прекрасных и, вероятно, также затребованных в будущем. Пока что филателия пребывает на стадии разработки, а украинцам предлагают выбрать наиболее удачную тему для нее.

Подробности сообщили в пресс-службе "Укрпочты" на Facebook.

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По словам представителей компании, интерес украинцев к предыдущей марке с отправленной по известному маршруту "Москвой" четко показал, что филателия является еще и определением гражданской позиции. Дополнительно это засвидетельствовало абсолютно народное голосование за конечный вид марки, которая разошлась за считанные дни.

"Мы хотим, чтобы такой народный выбор стал доброй традицией для украинцев, которые могут присоединиться к сотворению современного филателистического искусства в Украине", — подчеркивают в "Укропочте".

Поэтому до 21 мая все желающие могут выбрать одну из пяти патриотических тем, по которой и будут создавать следующую марку.

Для того, чтобы отдать свой голос, нужно быть зарегистрированным в Facebook и выбрать одну из пяти картинок в ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ (переход по ссылке обязателен!). "Голосом" считается лайк, оставленный на определенном фото.

Также голосование проходит в официальном Instagram и Telegram "Укрпочты".

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По состоянию на 14:00 14 мая абсолютным лидером по "хотелкам" украинских граждан является марка с песиком Патроном, который помогает работникам ГСЧС разминировать территорию после российских оккупантов. На втором месте находится тема под названием "Доброго вечора, ми з України", на третьем — цитата из песни "Ой, у лузі червона калина". Меньше всего голосов пока набрали темы "путин, Москва горит, Гаага ждет" и "Героям слава".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в планах "Укрпочты" в любом случае был выпуск марки с любимцем публики Патроном. Об этом в компании сообщали еще в конце апреля.

Также мы писали о том, какой скандал разразился вокруг нашумевшей марки с "русским военным кораблем".