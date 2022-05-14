Третья фаза войны затянется: в МВД озвучили сроки и рассказали, на что надеется россия

В ведомстве прокомментировали вероятное развитие боевых действий в Украине

Руководство российской федерации планирует растянуть третью фазу войны в Украине как минимум до конца 2022 года, ведь надеется на возникновение экономического кризиса и уступки Западу.

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Об этом в субботу, 14 мая, во время очередного телемарафона сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

По его словам, во время растягивания сроков боевых действий в Украине кремль делает ставку на то, что ближе к концу года украинцы будут страдать от сложного экономического кризиса, поэтому это заставит Запад пойти на уступки агрессору.

"Объясню почему — согласно их расчетам, ближе к зиме в мире начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень растут, и сейчас ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что нужно договариваться с рф, и если они (россияне — ред.) продержатся до конца года, то они ожидают, что с ними будут договариваться, что они требуют", – подробнее прокомментировал вероятное развитие войны в Украине Андрусив.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока москва не знает, каким образом закончить войну в Украине, ведь любой из сценариев завершения так называемой "спецоперации" может повлечь за собой падение рейтингов российских властей.

Также напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил накануне с заявлением о том, что за два месяца войны в Украине он не видит никаких изменений в настроении кровавого российского диктатора владимира путина, даже несмотря на серьезные потери его армии.