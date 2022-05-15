"Приближается переломный момент": британский эксперт о ходе российско-украинской войны

Британский военный эксперт ожидает взятие войск рф в "котлы", удары ВСУ по командным пунктам и другие действия украинцев

Спустя 80 дней с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину в войне наступает переломный момент.

Об этом пишет бывший британский офицер, военный эксперт Майк Мартин в своем аккаунте в Твиттер.

"Мы приближаемся к переломному моменту в войне в Украине. За последнюю неделю или около того мы стали свидетелями того, как российские силы начали достигать своей кульминации на востоке и юге Украины. То есть: они перешли от наступления к обороне (наоборот, украинцы перешли от обороны к наступлению)", — отмечает Мартин.

Он указывает на два театра боевых действий, где это очень заметно:

Херсон — где украинцы оттеснили россиян от города, что, если это продолжится, затруднит запланированную аннексию россией региона.

Харьков — где украинцы почти вытеснили россиян из зоны артиллерийского обстрела города. В одном месте они даже оттеснили россиян на 2-3 км от государственной границы.

"Что еще более важно, этот украинский выступ дает им возможность перерезать одну из основных линий снабжения, идущую из россии к ее войскам в Изюме. (Для тех, кто не помнит, Изюм — это место, где россияне сосредоточили свои силы в попытке присоединить Харьков к Мариуполю (имеется в виду взять в осаду город — ред.), чтобы окружить украинские силы на востоке)", — пишет военный эксперт.

В этом контексте он напомнил битву под Киевом, когда украинцы сосредоточились на том, чтобы перекрыть российские поставки, затем окружить очаги россиян, а затем ликвидировать их, что в конечном итоге привело к разгрому российских войск к северу от Киева.

"Мы начинаем видеть, что то же самое происходит и здесь", — констатирует Мартин.

Говоря же о том, какова обстановка именно сейчас и как будут развиваться события дальше, эксперт выразил убеждение, что "в общих чертах, чем дольше будет продолжаться война, тем лучше будет для Украины, а не для россии".

Он поясняет это такими факторами:

Украинский боевой дух высок; поставки вооружений и боеприпасов увеличиваются (с Запада); и украинцы в наступлении.

Боевой дух россиян низок, а местами рушится; российские запасы становятся ограниченными (например, у рф, вероятно, закончились высокоточные боеприпасы); и санкции будут все больше ограничивать возможности россии по производству нового оружия.

"Я тоже думаю, что сейчас мы увидели российскую кульминацию, мы также увидим возросшую украинскую смелость на поле боя — окружение котлов, удары по командным пунктам и т.д", — пишет Мартин и добавляет, что "и вот тут становится интересно".

По его словам, если все сделать правильно, то такого рода действия украинцев могут вызвать страх, панику и крах армии россии.

И во многих местах коммуникации россиян выглядят растянутыми: например, отмечает эксперт, очень легко перерезать созданное россиянами прибрежное сообщение между Донбассом и Крымом.

"Так что, если они умелые, украинцы должны сосредоточиться на создании этого страха и паники среди российских войск — таким образом они, вероятно, вызовут среди них полный крах", — пишет эксперт.

По его словам, это лучший способ достичь своей стратегической цели по удалению вторгшихся россиян с территории Украины.

"Я вижу этот путь гораздо более вероятным, чем медленная перемалывающая война", — констатировал Мартин.

Как сообщалось, по состоянию на 14 мая росармия отступает со своих позиций вокруг Харькова, поскольку украинские силы не дали окружить город, а затем погнали россиян прочь.