Мама умерла в объятиях сына: история Ильи из Мариуполя, который лечится в "Охматдете"

В оккупированном Донецке, куда ребенка вывезли оккупанты, мальчику хотели отрезать раненую ногу

С начала полномасштабного нападения рф в Украине погибло более 200 детей, а получили ранения более 400. Среди них и 10-летний Илья из Мариуполя, который проходит лечение в детской больнице "Охматдет". Война забрала у него маму: от обстрелов российскими военными женщина получила тяжелое ранение и скончалась прямо в объятиях своего ребенка. Тогда же задело и мальчика: медики в оккупированном Донецке, куда Илью вывезли оккупанты, даже хотели ампутировать раненую ногу.

О том, как удалось вернуть ребенка в Украину и как он себя чувствует – в материале "Телеграфа".

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Смерть мамы в объятиях сына

Как рассказывают в "Охматдете", мама Наталья с 9-летним сыном Ильей с первых дней полномасштабного нападения рф находились в родном городе — Мариуполе. Однажды они попали под обстрел. Так, женщина с мальчиком пытались спастись от снарядов и убегали к соседям. Однако оба получили ранения. Мама Ильи была ранена в голову, а мальчику разорвало ногу. Несмотря на боль, женщина сделала все для дальнейшего спасения сына: Наталья перенесла мальчика на себе в квартиру знакомых. К сожалению, выжить женщине не удалось.

"Раненые и обессилевшие они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать прижимала сына до тех пор, пока билось ее сердце. Наталья умерла в объятиях своего сына", — рассказали в "Охматдете".

Раненый Илья из Мариуполя. Фото: пресс-служба больницы

Принудительная эвакуация мальчика в Донецке

Страдания ребенка, потерявшего мать, продолжились. Оккупанты насильственно вывезли Илью на оккупированную территорию – сначала в город Новоазовск, далее – Донецк. Там раненый ребенок был осмотрен медиками. Раздробленную ногу мальчика хотели отрезать. К счастью, этого не произошло и концовку удалось сохранить.

Близкие же осиротевшего Ильи всеми усилиями искали пути возвращения ребенка домой, на подконтрольную Украине территорию. Бабушка мальчика быстро оформила опекунство и уехала за Ильей. Для этого ей пришлось пересечь границы четырех стран. К счастью, женщине удалось вывезти ребенка в свободную Украину. Мальчика привезли в больницу. Он находится под наблюдением медиков.

Из-за обстрела мальчику раздробило ногу. Фото: пресс-служба больницы

Второй день рождения

Интересно, что Илья прибыл в "Охматдет" в свой день рождения, причем юбилей – 10-летие. Среди поздравивших ребенка и президент Украины Владимир Зеленский. В больнице отмечают, что команда главы государства прилагала множество усилий по возвращению мальчика в Украину.

Как рассказывает бабушка Ильи, теперь у ребенка два дня рождения. Второй – это день, когда врачи озвучили обнадеживающий прогноз касательно здоровья мальчика: "Нога полноценно функционирует. Илья сможет ходить".

Ребенка навестил президент. Фото: пресс-служба больницы

В больнице добавляют, что сейчас Илья может двигать пальцами на поврежденной ноге. Более того, парень решительно настроен на выздоровление.

"Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась, — отмечают в "Охматдете". — То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя себе представить и ни в коем случае нельзя простить" .

Как писал "Телеграф", с первых дней большой войны больница "Охматдет" в Киеве работает круглосуточно. Некоторые медики буквально ночуют на рабочих местах. В "Охматдет" прибывают целыми семьями, пострадавшими от обстрелов российскими военными. Врачи привыкли видеть разное, но массовые боевые травмы детей ужасают всех: разорванные лица, раздробленные руки и ноги, вырванная спина… И самое страшное, что за каждой раной стоит не только физическая боль ребенка, а и тяжелая история. Многим маленьким украинцам пришлось прочувствовать зверства российских военных.

Напомним, украинские медиа — "Телеграф" и интернет-издание OBOZREVATEL — объединились в проекте волонтерской помощи для помощи детям войны, которые лечатся в "Охматдете". Приобщиться к инициативе может каждый желающий.

Помочь проекту можно по следующим реквизитам:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна Александровна)

Не быть безразличными к пациентам "Охматдета" и сверхважной работе медиков в это время призвала и украинская певица Наталья Могилевская. Она просит помочь детям, ставшим жертвами военных преступлений военных рф.

Призываем всех небезразличных присоединиться к проекту! Давайте спасем наших детей вместе, они — наше будущее!