Россияне готовят масштабную операцию с привлечением тысяч военнопленных против защитников "Азовстали": подробности

Россияне готовят очередную операцию против защитников "Азовстали" в Мариуполе

Российские оккупанты, захватившие большую часть разрушенного ими же Мариуполя, вероятно планируют масштабную операцию с привлечением своей армии, украинских военнопленных и похищенных гражданских, целью которой может стать химическая атака на непокоренных защитников завода "Азовсталь".

Об этом со ссылкой на инсайдерские каналы из 4 разных источников сообщает волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm, пишет основатель сообщества Роман Бурко.

"... данные свидетельствуют о том, что 16-17 мая или позже россия планирует масштабную операцию в Мариуполе... К психологической составляющей операции планируется привлечь всего до 2000 человек", — говорится в его сообщении.

Волонтер добавляет, что InformNapalm еще не понимает весь план российского командования, но уже можно сделать несколько выводов о том, что россияне запланировали на 16-17 мая:

ввезти в Мариуполь до 2000 военнопленных.

отправить в Мариуполь военнослужащих разведывательной роты со строгими приказами иметь противогазы, полный комплект защитного снаряжения и дополнительные маленькие рюкзаки, содержание которых неизвестно.

отправить в Мариуполь 6 цистерн, содержание которых неизвестно. Грузовики должны сопровождаться охранниками в бронированных машинах.

"Исходя из полученных данных, аналитики InformNapalm имеют основания полагать, что российское командование может использовать военнопленных для создания картинки для российских пропагандистских СМИ, подтверждающих, что защитники Азовстали якобы сдались и попытаться использовать содержимое баков (возможно химических веществ) чтобы выбить настоящих защитников со своих позиций", — предполагает разведывательное сообщество.

Относительно пленных и захваченных гражданских, их россияне могут также использовать как живой щит для штурмовой операции "Азовстали".

Однако Бурко констатирует, что могут быть другие сценарии.

Как сообщалось, 15 мая российские оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенным оружием.