Основатель Монобанка устроил аукцион с марками "Укрпочты", но ситуация вышла из-под контроля - уже собраны миллионы

Тысячи людей охотно присоединились к конкурсу в помощь ВСУ

Стремление украинцев поддерживать свою армию и ажиотаж вокруг ставших невероятно популярными почтовых марок "Русский военный корабль…" порою дают невероятный результат.

Так, основатель monobank Олег Гороховский в воскресенье, 16 мая, днем на своей странице в Фейсбук объявил конкурс среди своих подписчиков, призами в котором стали 6 упомянутых марок.

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"Игорь Смелянский, СЕО Укрпочта, любезно продал мне набор знаменитых марок, и я раздам его шести своим подписчикам.

Условия очень простые.

Делаем перечисление от 100 гривен по ссылке в первом комментарии и среди всех, кто сделает перевод случайным образом, выберу шесть победителей. При перечислении в поле комментарий не забудьте указать ваше имя и телефон для связи с вами при выигрыше.

Вся собранная сумма будет передана в один из фондов, поддерживающих ВСУ.

Слава Украине!", — пояснил он суть конкурса, который, по его словам, продлится "день-два".

А далее началось нечто невообразимое.

По словам Гороховского, только за первые 20 минут было перечисленно 600 тысяч гривен.

Спустя еще два часа Гороховский сообщил, что "уже больше 1,4 млн.грн. собрано за марку".

В связи с этим он добавил, что каждого, кто примет участие в этом конкурсе, ждет от него "особый, уникальный сюрприз", независимо от того выиграет он марку или нет.

Однако и это еще не все: люди начали передавать организатору свои комплекты марок с целью присоединения и расширения конкурса.

Еще спустя три часа Гороховский сообщил, что было собрано уже 2,5млн грн.

При этом люди продолжили передавать ему свои марки для конкурса и их количество еще спустя два часа выросло до 36 штук, а сумма собранных средств превысила 2,8 млн грн.

В связи с этим Гороховский объявил, что одну марку отдаст за самый большой вклад, и на тот момент это было 10 000 грн и тут "понеслось": 50 тысяч, 61 тысяча…

А тем временем по словам организатора количество присоединившихся к инициативе на тот момент превысило 15 000 человек.

После этого он ввел еще один "приз": "Кто первый пришлет 100 000 гривен получит 37-ю марку вне конкурса".

В 23:00 воскресенья был сделан взнос в 100 тысяч гривен, а общая собранная сумма превысила 3,6 млн грн, что приятно шокированный Гороховский нажал "сумасшествием" и поблагодарил приобщившихся.

Ближе к полуночи количество марок, участвующих в благотворительном конкурсе, уже равнялось 48.

После этого Гороховский прекратил сообщать о результатах, однако учитывая, что устроенный им конкурс продлится до вторника, 17 мая, можно ожидать бурного развития этой инициативы.

Как сообщалось, марку "Русский военный корабль иди на…" "Укрпочта" выпустила 12 апреля 1-миллионным тиражом.

После небывалого успеха реализации почтовой марки с сюжетом о "русском военном корабле", "Укрпочта" решила выпустить вторую марку этой серии.

Как сообщалось ранее, рисунок на мерке посвящен событиям начала войны, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению.