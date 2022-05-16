Арестович наглядно показал на карте провал путина в Украине: "Так проходит земная слава" (видео)

У россиян не получится захватить даже тот клочок, о котором они сейчас мечтают

По тому, как за первые месяцы войны сместился фронт боев на картах боевых действий, можно четко увидеть провал российских оккупантов в Украине.

Об этом в эфире в ночь на 16 мая рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

На его карте четко видно, что в первые недели наступления россияне еще грезили мечтами захватить Харьков, Запорожье, и через них "клещами" оккупировать территории аж до Днепра.

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В апреле цели путинских вояк поумерились, и они хотели просто забрать себе все территории Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на май они уже даже не мечтают о всем Донбассе, грезят захватом Славянска и Краматорска, но все больше отступают в сторону Лисичанска и Северодонецка.

Как россия меняла планы по захвату Украины

"К июню это будут клещи 30 на 30 километров. Это уже не клещи, это маникюрные ножнички. На этом все кончится, у них даже этого не получится. Это карта, — сокращение кремлевских амбиций. Так проходит земная слава", — подчеркнул Арестович.

Как сообщал "Телеграф", по последним данным Генштаба, украинские военные смогли отбросить противника на важном направлении на Донбассе.