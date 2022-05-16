Укр

Изменения поражают – кем россия пытается "заткнуть дыры" своей армии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине ежедневно погибают сотни оккупантов из разных уголков россии Новость обновлена 16 мая 2022, 08:49
В Украине ежедневно погибают сотни оккупантов из разных уголков россии

Враг переформатирует части, пытаясь собрать в единое целое.

Российские оккупанты в Украине несут немалые потери — уже пришлось дополнять подразделения на Донбассе моряками с кораблей Черноморского флота. Но такое дополнение – не последнее.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что регулярные армейские части и даже морскую пехоту россии предположительно дополняют тем, кто есть, соединяя солдат не только из разных видов войск, но и даже группировок. Российские войска вынуждены дополняться наемниками из частных военных компаний и мобилизованными жителями ОРДЛО.

Отметим, что Генштаб ВСУ сообщал о подготовке 2,5 тысячи резервистов, однако этого вряд ли хватит для российских сил в Украине, которые потеряли до 20% комбатантов. Согласно последним данным, потери российской армии превысили 27,4 тысячи человек.При этом в рф продолжается скрытая мобилизация.

Что касается использования наемников, то сообщается о формировании соединений с воздушно-десантными подразделениями из-за серьезных человеческих потерь. Исследователи назвали такой факт шокирующим и отметили, что это свидетельствует о возможном исчерпании резервов боевой силы россии. Отмечается также и низшая эффективность в бою таких перегруппированных и вновь сформированных подразделений.

Напомним, исследователи также сформировали новую оценку российского вторжения в Украину — согласно опубликованным картам боевых действий, основной целью станет битва за Северодонецк.

Как ранее сообщал Телеграф, на одном из направлений Силам обороны Украины удалось отодвинуть оккупантов на их более ранние позиции.

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