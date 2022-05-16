Украина потеряла около 23% железнодорожной сети, - Мининфраструктуры

С начала полномасштабного военного вторжения армия государства-террориста россии уничтожила 6,3 тыс. км главных украинских железнодорожных путей, что составляет около 23% от всей сети. Враг также повредил 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожных мостов.

Такие данные обнародовал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время Международной Конференции "Европа Карпат" в польском городе Красичин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Учитывая это, мы вынуждены оперативно перестраивать нашу логистическую систему. Сейчас работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", — сказал Кубраков.

Он отметил, что враг сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины. Объем задокументированного ущерба уже достиг более 90 млрд долларов и продолжает расти с каждым днем ​​войны.

Министр инфраструктуры поблагодарил европейских партнеров за помощь в восстановлении логистических цепочек Украины, особенно в вопросе гуманитарных грузов.

"У нас уже есть безразрешительный проезд для перевозчиков, а также на территории Польши работает ряд логистических хабов для эффективного управления перевозками. Уверен, что с такой поддержкой победа неизбежна" – добавил Кубраков.

В Мининфраструктуры ожидают, что европейские страны будут и дальше помогать в налаживании логистики и примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что объемы автоперевозок горючего через Польшу выросли в 15 раз.