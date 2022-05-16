Будут проблемы с пенсиями и зарплатами: в Кабмине дали тревожный прогноз на случай затяжной войны

Если война в Украине затянется до конца осени, украинцев ожидает значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов

Затяжная война с россией сильно повлияет на экономическую ситуацию в Украине, поэтому правительство очень рассчитывает на финансовую помощь из-за границы.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом в понедельник, 16 мая, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.

По словам украинского чиновника, если боевые действия на украинских землях затянутся хотя бы еще на 3-4 месяца, то правительство вынуждено сократит зарплаты и пенсии украинцев.

"Если война будет продолжаться больше, чем еще три-четыре месяца, понадобятся болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов", – объяснил Марченко.

Читайте также: Категория Новости США В США выдвинули условие предоставления Украине громадной финансовой помощи: подробности В США хотят гарантий, что предоставленная Украине помощь не будет разворована

Министр также подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на помощь европейских стран, чтобы поддержать экономику украинского государства. В частности, в ближайшее время в Киев должна прибыть очередная финансовая "поставка" от Соединенных Штатов Америки, однако конкретная дата ее получения пока неизвестна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США до 19 мая планируют принять для Украины очередной пакет помощи в размере 40 миллиардов долларов.