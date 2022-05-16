"Давить и еще раз давить": как оккупанты говорят между собой об Украине и украинцах

С первых дней российского вторжения оккупанты обсуждали в соцсетях, как будут стирать с лица земли мирные украинские города и убивать гражданских

Появилось очередное подтверждение кровавых военных преступлений российских солдат против мирного населения Украины. Оккупанты в разговорах между собой неоднократно обсуждали, как будут равнять с землей населенные пункты украинского государства, а также истреблять гражданских и военных украинцев, чтобы после завершения войны мстить россиянам уже было некому.

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Переписку из чата российских военных, обсуждающих кровавые убийства мирных украинцев и то, как обращаются с захватчиками в плену, обнародовало издание "Украинская правда".

Один из разговоров оккупантов во время первого месяца боевых действий сразу бросается в глаза, ведь в нем солдаты рф четко демонстрируют свое отношение к украинскому гражданскому населению, мол, все нужно равнять градами с землей, "чтобы потом некому было мстить".

В то же время, отдельных военных кровавой армии путина интересовал вопрос, убивают ли украинцы пленных россиян.

Разговоры об убийствах невинных украинцев продолжались и на втором месяце войны. К примеру, один из военнослужащих заявил: "Нужно кончать эту прогнившую страну с его прогнившим населением". Сослуживцы россиянина в его нацистских порывах, конечно же, поддержали.

Переписка с чата русских военных

Стоит отметить, что этот чат был создан в Телеграмме 27 апреля, то есть на третий день после начала полномасштабного вторжения кровавой россии на украинские земли. Именно война с украинцами объединила всех его 173 участников. Одним из них был российский лейтенант Юрий Шалаев, попавший в плен украинцев в начале апреля. Именно в это время переписка на канале и была приостановлена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты во время частных телефонных разговоров с близкими делятся тем, что не хотят продолжать воевать в Украине и мечтают о том, чтобы как можно быстрее уехать домой.