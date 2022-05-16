У путина есть два сценария для оккупированных территорий, но не всем в россии они понравятся

План кровавого диктатора по Донбассу не сработает

Российским властям во главе с кровавым диктатором владимиром путиным не удастся реализовать свои планы на Донбасс. Все дело в том, что они не знают как поступить с оккупированными территориями, а имеющиеся в этом отношении концепции в случае их применения отрежут россию от всего цивилизованного мира.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал советник министра внутренних дел и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

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По словам Денисенко, у российского диктатора по поводу оккупированных территорий есть две концепции, но ни одна из них не имеет поддержки.

"У них есть две концепции: присоединение к россии, то есть аннексия, и создание условных "ХНР", "ЛНР", с последующей их инкорпорацией в обновленный СССР. Какая концепция победит — пока сказать очень сложно. Противниками аннексии есть ряд влиятельных людей в россии во главе с Патрушевым. Они говорят, что как только мы (россия — ред.) это сделаем, то потеряем люфт для переговоров, причем не только с Украиной, но и всем цивилизованным миром, и, теоретически, даже с Китаем. Потому что он из-за истории с Тайванем он всегда будет выступать за территориальную целостность любых стран", — отметил советник министра внутренних дел.

Денисенко указал и на тот факт, что последние социологические исследования показывают, что 40% россиян готовы к присоединению оккупированных украинских территорий к россии, однако на самом деле они к этому совсем не готовы.

"До конца года будет (в россии — ред.) около 2 млн. безработных. Это прогноз Блумберга. Падение ВВП – около 10%. Денег на восстановление Донбасса нет и ближе к осени начнутся крики: зачем нам кормить Донбасс? Для российских властей это большой вызов, что с этим делать, как я понимаю, они не знают. Поэтому и остается подвешенным вопрос, что делать с этими территориями", — добавил директор Украинского института будущего.

При этом он подчеркивает, что прогнозировать дальнейший ход войны в Украине без результатов битвы за Донбасс очень сложно, ведь именно это сражение способно изменить ситуацию и дать понять направление, по которому будет двигаться и мир, и российский президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России уже включили заднюю по поводу угроз скандинавским странам, которые твердо решили вступить в НАТО. Кровавый диктатор владимир путин заявил, что Швеция и Финляндия уже не представляют для них угрозы. Вероятно, что мнение изменилось после заявления Пентагона о готовности оказать этим странам любую поддержку в случае, если возникнет угроза со стороны РФ.