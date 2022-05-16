Оккупантов разбили возле Авдеевки, но они продолжают наступать: свежая карта боевых действий

Линия фронта осталась неизменной

В понедельник, 16 мая, Министерство обороны Великобритании показало свежую карту боевых действий российско-украинской войны, которая длится 82-й день подряд. И хотя ситуация с линией фронта осталась неизменной, ВСУ удалось отбросить оккупантов на Авдеевском направлении.

Новая карта появилась в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства.

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По данным британской разведки, линия фронта за сутки почти совсем не изменилась. Вооруженные силы Украины, как и днем ранее, дают отпор российским оккупантам в Николаевском и Харьковском направлениях. Россияне в это время продолжают разрушать Азовсталь и сосредоточились на Донецком направлении.

Карта боев в Украине за 16 мая

Карта боев в Украине за 15 мая

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении в течение суток оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию.

На Сиверском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия, с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону.

На Харьковском направлении враг сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с российской федерацией.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба четко заявил о планах вернуть в состав Украины Крым и территории Донбасса, которые российские оккупанты захватили в 2014 году.