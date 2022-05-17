ВСУ "дали по зубам" оккупантам на Донбассе: детали и карта

Планы противника на Украину в очередной раз провалились

На утро вторника, 17 мая, украинские защитники дали заметный отпор оккупационным войскам в Донецкой и Луганской области, и не дали им приблизиться к административным границам регионов.

Об этом можно судить по утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в районе Сиротиного под Северодонецком российские военные понесли потери и отошли.

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Неподалеку от села Выскрива Попаснянского района Луганщины под Бахмутом россияне вели боевые действия, но безуспешно.

Кроме того, шли бои в районе Каменки на Авдеевском направлении под Донецком и Угледаром на Кураховском направлении.

Для лучшего понимания оперативной обстановки мы выделили эти четыре населенных пункта крестиками на карте боевых действий:

Карта боевых действий Донбасс на 17 мая

Как сообщал "Телеграф", накануне свершилось почти что чудо и с территории "Азовстали" вывели сотни украинских защитников.