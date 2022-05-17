Зеленский провел "продуктивные" переговоры с Шольцем: детали разговора

Германия продолжает поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив с ним вероятность продолжения давления на российскую федерацию путем усиления санкций.

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Об этом во вторник, 17 мая, президент написал на своей странице в Твиттере, подчеркнув, что разговор был "продуктивным".

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на рф, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", — говорится в тексте публикации Зеленского.

Публикация Владимира Зеленского в соцсети

Что касается Германии, то пока никаких комментариев с ее стороны по поводу переговоров с Зеленским обнародовано не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал свои наблюдения по поводу дальнейших планов россии по войне в Украине, подчеркнув, что пока "никаких изменений в настроениях российского лидера путина" он не заметил.