"Глаза и голос Азовстали": история военного, которого все знают благодаря снимку "Свет победит"

Именно "Орест" фотографировал украинских военных на "Азовстали"

Украинский военнослужащий Дмитрий Казацкий родом из Ровенщины стал голосом и глазами мариупольского завода "Азовсталь", который страдает от жестоких обстрелов российских военных. Герой показывал, как живут военные под обстрелами — и эти фото облетели мир, а его пение под звуки взрывов поразило украинцев до глубины души.

Об защитнике "Азовстали" рассказал городской голова Ровно Александр Третяк в собственном Telegram-канале.

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Военнослужащий имеет позывной "Орест". Известно, что он был студентом Острожской академии. Время от времени парень публиковал фрагменты своей жизни на своей странице в Instagram.

"Орест" во время войны и в мирной жизни

В ходе боевых действий в Мариуполе парень стал настоящим голосом "Азовстали". Военнослужащий под обстрелами спел уже легендарную для украинского народа песню "Стефания" группы Kalush Orchestra, благодаря которой Украина одержала победу в Евровидении.

"Стефания" в исполнении Ореста из "Азовстали"

Также Орест стал известен благодаря фото, которое прозвали "Свет победит", на котором парень стоит под лучами майского солнца, падающими внутрь разрушенных помещений предприятия из-за пробитой снарядами щели. Фотографию назвали символом несокрушимости и непокорности защитников многострадального металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Орест из "Азова" на фото "Свет победит"

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядят защитники мариупольской "Азовстали", которые более двух месяцев удерживают оборону под обстрелами оккупантов в бомбоубежищах завода. Кстати, именно Дмитрий Казацкий является автором фотографий украинских бойцов — кадры поразили весь мир.