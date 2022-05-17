Укр

"Глаза и голос Азовстали": история военного, которого все знают благодаря снимку "Свет победит"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Защитник "Азовстали" в лучах солнца Новость обновлена 17 мая 2022, 17:37
Защитник "Азовстали" в лучах солнца

Именно "Орест" фотографировал украинских военных на "Азовстали"

Украинский военнослужащий Дмитрий Казацкий родом из Ровенщины стал голосом и глазами мариупольского завода "Азовсталь", который страдает от жестоких обстрелов российских военных. Герой показывал, как живут военные под обстрелами — и эти фото облетели мир, а его пение под звуки взрывов поразило украинцев до глубины души.

Об защитнике "Азовстали" рассказал городской голова Ровно Александр Третяк в собственном Telegram-канале.

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Военнослужащий имеет позывной "Орест". Известно, что он был студентом Острожской академии. Время от времени парень публиковал фрагменты своей жизни на своей странице в Instagram.

"Орест" во время войны и в мирной жизни
"Орест" во время войны и в мирной жизни

В ходе боевых действий в Мариуполе парень стал настоящим голосом "Азовстали". Военнослужащий под обстрелами спел уже легендарную для украинского народа песню "Стефания" группы Kalush Orchestra, благодаря которой Украина одержала победу в Евровидении.

"Стефания" в исполнении Ореста из "Азовстали"

Также Орест стал известен благодаря фото, которое прозвали "Свет победит", на котором парень стоит под лучами майского солнца, падающими внутрь разрушенных помещений предприятия из-за пробитой снарядами щели. Фотографию назвали символом несокрушимости и непокорности защитников многострадального металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Орест из "Азова" на фото "Свет победит"
Орест из "Азова" на фото "Свет победит"

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядят защитники мариупольской "Азовстали", которые более двух месяцев удерживают оборону под обстрелами оккупантов в бомбоубежищах завода. Кстати, именно Дмитрий Казацкий является автором фотографий украинских бойцов — кадры поразили весь мир.

Теги:
#Украина #Россия #Азовсталь #Война #Мариуполь