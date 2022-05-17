Россияне переходят в оборону на большинстве направлений: свежая карта боевых действий в Украине

Оккупанты терпят серьезные потери и отступают

Во вторник, 17 мая, появилась новая карта боевых действий в Украине от британской разведки. Российская армия за сутки понесла серьезные потери на Лиманском и Запорожском направлениях, но планов захватить Донбасс не оставила.

Обновленные данные опубликовало Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

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По сравнению с информацией за прошедшие сутки британская разведка не зафиксировала существенных изменений на линии фронта. Украинским военным не только удалось сдержать российских оккупантов по всем направлениям, но и нанести им существенные потери и заставить перейти в оборону.

Карта боев в Украине за 17 мая

Карта боев в Украине за 16 мая

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Сиверском, Слобожанском и Харьковском направлениях вражеская армия сосредоточила все усилия на сдерживании украинских Сил обороны.

На Донецком направлении россияне продолжают минометные, артиллерийские и авиационные обстрелы.

На Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях российская армия пыталась проводить наступательные действия, однако понесла потери и была вынуждена отступить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские военные пытаются прорваться через украинскую границу в Сумской области. На севере Шосткинского района продолжаются ожесточенные бои, ведь украинские защитники уверенно держат оборону Родины.