Готовятся к войне с Украиной? Белорусские войска активизировались у границ
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Белорусские военные неожиданно приступили к тренировкам
Угроза присоединения войск Беларуси к войне против Украины никуда не исчезла. В последнее время украинская разведка зафиксировала повышенную активность вооруженных сил Республики в Брестской и Гомельской областях, граничащих с Украиной.
Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.
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Отмечается, что белорусские военные в Брестской и Гомельской областях выполняют задачи усиления украинско-белорусской границы. Кроме того, там проходят мероприятия по проверке боевой готовности подразделений.
Так, на одном из полигонов зафиксировали тренировку белорусских войск в наведении понтонной переправы и форсировании водного препятствия.
Генштаб также отмечает, что со стороны Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.
Напомним, что переброски белорусских войск на границу с Украиной зафиксировали в начале мая. Военные эксперты сошлись во мнении, что это может свидетельствовать об очередной многоходовке, задуманной диктатором владимиром путиным. А по мнению военного эксперта Олега Жданова, Украине не следует терять бдительности и быть готовой, в случае необходимости, дать отпор на северном фронте.
А уже 10 мая пособник терроризма и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко увидел угрозу для страны, после чего Минобороны Республики заявило, что это побудило их принять соответствующие меры, в том числе начать второй этап проверки сил быстрого реагирования.