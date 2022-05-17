Готовятся к войне с Украиной? Белорусские войска активизировались у границ

Белорусские военные неожиданно приступили к тренировкам

Угроза присоединения войск Беларуси к войне против Украины никуда не исчезла. В последнее время украинская разведка зафиксировала повышенную активность вооруженных сил Республики в Брестской и Гомельской областях, граничащих с Украиной.

Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

Честно о войне читайте в нашем Telegram

Отмечается, что белорусские военные в Брестской и Гомельской областях выполняют задачи усиления украинско-белорусской границы. Кроме того, там проходят мероприятия по проверке боевой готовности подразделений.

Так, на одном из полигонов зафиксировали тренировку белорусских войск в наведении понтонной переправы и форсировании водного препятствия.

Генштаб также отмечает, что со стороны Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Читайте также: Категория Новости СНГ лукашенко нечаянно предсказал неизбежную победу Украины (видео) Во время разговора с прессой белорусский лидер говорил о своих опасениях и нечаянно предсказал победу Украины в войне с россией

Напомним, что переброски белорусских войск на границу с Украиной зафиксировали в начале мая. Военные эксперты сошлись во мнении, что это может свидетельствовать об очередной многоходовке, задуманной диктатором владимиром путиным. А по мнению военного эксперта Олега Жданова, Украине не следует терять бдительности и быть готовой, в случае необходимости, дать отпор на северном фронте.

А уже 10 мая пособник терроризма и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко увидел угрозу для страны, после чего Минобороны Республики заявило, что это побудило их принять соответствующие меры, в том числе начать второй этап проверки сил быстрого реагирования.